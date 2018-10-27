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Erhürman: “Anastasiadis önerisini bir an önce netleştirmeli”

Erhürman: “Anastasiadis önerisini bir an önce netleştirmeli”

27 Ekim 2018 Cumartesi 11:24
Erhürman: “Anastasiadis önerisini bir an önce netleştirmeli”

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, bugün CTP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
 

CTP’den yapılan açıklamaya göre; Erhürman ile Kiprianu, baş başa görüştükten sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından ortak açıklama yapıldı.


Taraflar en kısa sürede siyasi eşitliğe dayalı, kalıcı ve adil bir çözüm için kararlılıklarını teyit etti.

Liderlerin dünkü görüşmede aldıkları Derinya ve Aplıç kapılarının 12 Kasım’da açılacak olması kararının memnuniyet verici olduğunu ifade eden taraflar, mobil telefonlar konusunda atılacak adımları ve güven artırıcı önlemleri desteklediklerini belirtti.

Sürecin hızlanması ihtimalini de göz önünde tutarak daha sık görüşme niyetinde olduklarını kaydeden Erhürman ve Kiprianu, adanın iki tarafında etkinlikler düzenleme kararı aldıklarını ifade etti.

ERHÜRMAN: “LUTE GELENE KADAR ÖNERİLER HAZIR OLMALI”

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman açıklamasında, önümüzdeki en önemli görevin, BM Genel Sekreteri Gutteres’in son raporunda belirttiği gibi iyi hazırlanmış, sonuç odaklı ve ucu bucağı belli bir sürecin başlaması olduğunu vurguladı. Anastasiadis’in son dönemde gündeme getirdiği “esnek federasyon – loose federation” önerisinin, Gutteres’in önerisinin dışında olduğunu düşünmediğini ifade eden Erhürman, öneri kötü niyetle, Crans - Montana’dan sonra süreci zamana yayma amaçlı yapılmadıysa hiçbir şekilde Kıbrıs Türk tarafının üzerinde sorun yaşamayacağını belirtti. Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anastasiadis, bu önerisini bir an önce netleştirmeli. Bugüne kadar federal devlete ait olacağı düşünülen hangi yetkilerin kurucu devletlere aktarılacağını belirlemeli ve Gutteres’in belirlediği yöntemle masaya dönmelidir. Siyasi eşitlik ilkesinden hiçbir şekilde sapılmadan kurucu devletlerin yetkilerini artıran bir öneri getirecekse böyle bir öneriyle sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu anlamda umarım Sayın Lute 31 Ekim’de geldiğinde Anastasiadis önerisini tamamlamış olur ve biz de önümüzü görürüz”.

KİPRİANU: “ÖZLÜ KONULAR GÖRÜŞÜLMEYE DEVAM EDİLMELİ”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu konuşmasına, gerçekleştirdikleri üretken ve yararlı görüşme için CTP heyetine teşekkür ederek başladı.

Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu durum hakkında çok samimi ve derinlemesine bir görüş alışverişi gerçekleştirdiklerini ifade eden Kiprianu, liderlerin dünkü kararlarından memnuniyet duyduklarını ancak özlü müzakerelerin başlamamasından dolayı da endişeli olduklarını belirtti. BM Genel Sekreteri’nin geçici özel temsilcisi Lute’un adaya yapacağı ziyaretle iki lidere sunulacak fırsatın iyi değerlendirilmesini ve Crans - Montana’da kalınan yerden müzakerelerin başlamasını dilediklerini ifade eden Kiprianu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim kanaatimize göre çıkmazın uzaması durumunda Kıbrıslı Rumlar ve Türklerin karşı karşıya kalacağı ciddi tehlikeler söz konusudur. Müzakerelerin bir an önce başlaması ve mümkün olan en kısa süre içerisinde sonuca ulaşması şarttır. İki lidere çağrımız en önemli konu olan ortak vatanımızı yeniden birleşmeye odaklanmaları ve gerekli iradeyi göstermeleridir. Kıbrıs’ı, BM’nin belirlediği şekilde siyasi eşitlik temelinde birlikte yönetmeliyiz. Anastasiadis, önerilerini net bir biçimde zaman kaybetmeden açıklamalıdır, ancak bu hiçbir biçimde hala sonuca ulaşılamamış özlü konuların görüşülmesinden bizi uzaklaştırmamalıdır”.

 

Son Güncelleme: 27.10.2018 14:36
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