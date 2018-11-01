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Erhürman: “Akaryakıt indirimi ve dolardaki düşüşün piyasaya yansımasını bekliyoruz...”

Erhürman: “Akaryakıt indirimi ve dolardaki düşüşün piyasaya yansımasını bekliyoruz...”

01 Kasım 2018 Perşembe 10:51
Erhürman: “Akaryakıt indirimi ve dolardaki düşüşün piyasaya yansımasını bekliyoruz...”

CUMHURBAŞKANI AKINCI BAŞBAKAN ERHÜRMAN İLE GÖRÜŞTÜ

“KIBRIS KONUSU VE EKONOMİK KRİZİ DEĞERLENDİRDİK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın haftalık olağan görüşmesi bugün yaklaşık bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşme sonrasında Başbakan Tufan Erhürman basına açıklamada bulundu.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs sorunu ve ekonomik kriz konularında bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi.

ERHÜRMAN: “SÜREÇ YÖNTEME İLİŞKİN TALEPLERİMİZLE UYUMLU BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR”

Başbakan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti.

Akıncı’nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesine ilişkin bilgi aktardığını dile getiren Erhürman, görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Lute’un yılbaşından önce bir kez daha adaya gelmesinin gündemde olduğunu belirten Erhürman, BM’nin konuyla ilgili ciddi bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Çerçevenin belli olduğunu söyleyen Erhürman, iki tarafın bu çerçeve içinde yaratıcı olması ve gereksiz gecikme yaşanmadan sonuca ulaşılmasının beklendiğini kaydetti.

Erhürman, “Bizim Türk tarafı olarak baştan beri özellikle yönteme ilişkin talebimiz bu yöndeydi. Görüşmeler gösteriyor ki süreç yönteme ilişkin taleplerimizle uyumlu bir şekilde ilerliyor” dedi.

İki yeni kapının açılacağının açıklandığını anımsatan Erhürman, mobil telefonlarla ilgili de olumlu birtakım gelişmeler olduğunu ifade etti.

“AKARYAKIT İNDİRİMİ VE DOLARDAKİ DÜŞÜŞÜN PİYASAYA YANSIMASINI BEKLİYORUZ”

Yaşanan ekonomik sıkıntılara ilişkin Cumhurbaşkanına bilgi aktardığını dile getiren Erhürman, dün akşam akaryakıt fiyatlarında indirim gerçekleştiğini anımsattı.

Akaryakıttaki indirimin petrol fiyatları ve dolardaki düşüş ile ilgili olduğunu söyleyen Erhürman, önümüzdeki dönemde ortaya çıkarak fiyat istikrarını bozacak yukarı hareket ihtimalini göz önünde bulundurarak indirimin yapıldığını belirtti.

Bu noktadan sonra hükümetin beklentisinin akaryakıt indirimi ve dolardaki düşüşün piyasaya yansıması olduğunu kaydeden Erhürman, ekonomi ve iş çevrelerinin adaletli davrandığını tüketiciye göstermesi gerektiğini söyledi.

Bununla ilgili hükümetin de gerekli önlemleri alacağını dile getiren Erhürman, denetimlere devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nden protokol çerçevesinde beklenen akışın sistem değişikliğinden kaynaklanan bazı sıkıntılar nedeniyle gerçekleşmediğini söyleyen Erhürman, bu konunun da Cumhurbaşkanının bilgisine getirildiğini belirtti.

Son Güncelleme: 01.11.2018 14:07
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