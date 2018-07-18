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"Erhürman: “Adil Ve Kalıcı Çözüm İstiyoruz, Elimizden Geleni Yapıyoruz”

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI…

"Erhürman: “Adil Ve Kalıcı Çözüm İstiyoruz, Elimizden Geleni Yapıyoruz”

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI…

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:44
"Erhürman: “Adil Ve Kalıcı Çözüm İstiyoruz, Elimizden Geleni Yapıyoruz”

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI…

BAŞBAKAN ERHÜRMAN, BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA ADAYA GELEN YABANCI PARLAMENTERLERİ KABUL ETTİ

 “İZOLASYONLARIN KALKMASI KIBRIS TÜRK HALKINI DAHA GÜÇLÜ KILAR VE ÇÖZÜME KATKI SAĞLAR”

 Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının adil ve kalıcı bir çözüm istediğini ve çözüm için elinden geleni yaptığını kaydederek uluslararası topluluğa dahil olmak için yıllardır mücadele verildiğini söyledi.

Erhürman, izolasyonların kaldırılmasının Kıbrıs Türk halkını daha güçlü kılarak çözüme katkı sağlayacağını kaydetti.

Başbakan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC’ye gelen yabancı parlamenterleri kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Kanada, İngiltere, Azerbaycan, Macaristan, Kosova, Madagaskar, Mortanya, Bulgaristan, Çad, Makedonya ve Botswana’dan gelen parlamenterleri temsilen Türkiye-Çad Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Adom Hindi Achair kısa bir konuşma yaptı.

ACHAIR: "KIBRIS TÜRK HALKI ÇOK SICAKKANLI"

Konuşmasında, kabulden dolayı Başbakan Erhürman’a teşekkür eden Achair, KKTC’de çok sıcak karşılandıklarını belirtti. Achair, Kıbrıs Türk halkının çok sıcakkanlı olduğunu kaydederek bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkiye-Çad Dostluk Grubu üyesi olmaları vesilesiyle adada bulunduklarını kaydeden Achair, Kıbrıs Türk halkıyla kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Çad’ın tarihinin, geçmişte yaşananların Kıbrıs’ınkiyle nerdeyse aynı olduğunu belirten Achair, ülkelerinde 30 yılı aşkın bir süre savaş olduğunu anlattı.

ERHÜRMAN: “ULUSLARARASI TOPLULUĞUN PARÇASI OLMAK İÇİN YILLARDIR MÜCADELE VERİYORUZ”

Başbakan Tufan Erhürman da bu ziyaretin kendileri için büyük bir şeref olduğunu belirtti.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm için elinden geleni yaptığını, Kıbrıs Türk halkının uluslararası sisteme dahil olmak ve uluslararası topluluğun bir parçası olmak için yıllardır mücadele verdiğini anlattı.

Kıbrıslı Türklerin çözüm arzusuna Kıbrıs Rum tarafının karşılık vermediğini ancak sanki çözüm istemeyen Kıbrıs Türk halkıymış gibi sorunun çözülmemesinden kaynaklanan sıkıntılarla Kıbrıs Türk halkının karşı karşıya kaldığını ifade eden Erhürman, dünyayla ekonomik ilişki kurmakta güçlük çektiklerini kaydetti.

Başbakan Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünden dolayı Kıbrıslı Türklerin sadece ekonomik anlamda değil, kültürel ve spor alanlarında da  izolasyon ve ambargolara maruz kaldığını dile getirerek, bu tür ziyaretlerin dünya ülkeleriyle  hak ettikleri  ilişkileri kurmak yönünde kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının adil ve kalıcı bir çözüm istediğini kaydeden Erhürman, izolasyonların kaldırılmasının Kıbrıs Türk halkını daha güçlü kılacağını ve çözüme katkı sağlayacağını da dile getirdi.

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Son Güncelleme: 18.07.2018 14:32
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