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24 Kasım 2017 Cuma 13:12

ERHÜRMAN: “7 OCAK MİLAT OLACAK, KIBRIS TÜRK HALKI İLE BİRLİKTE STATÜKO DUVARINI YIKACAĞIZ”

ERHÜRMAN: '7 OCAK MİLAT OLACAK, KIBRIS TÜRK HALKI İLE BİRLİKTE STATÜKO DUVARINI YIKACAĞIZ”
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CTP DOĞANCI’DA SEÇİM OFİSİ AÇTI

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Doğancı’da seçim ofisinin açılışını yaptı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Doğancı’da yaktıkları ateşin, sistemin duvarındaki taşların söküleceğinin göstergesi olduğunu söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Doğancı’daki açılışa Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, milletvekili adayları, Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade ile çok sayıda partili katıldı. Etkinlikte Genel Başkan Tufan Erhürman ve Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade konuşma yaptı.

ERHÜRMAN: “EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA PLANIMIZ HAZIR”

Genel Başkan Tufan Erhürman, 13 Kasım 2002 tarihinde Doğancı’da sistemi değiştirmek için barış ateşinin yakıldığını ve sistemin duvarından taşların söküldüğünü, şimdi yakılan ateşle de geriye kalan taşların söküleceğini söyledi.

Ülkedeki mevcut sistemin devam etmesini savunanların sokak sokak gezip, “bu memleketten hiçbir şey olmaz” dediğini kaydeden Erhürman, sarı karıncaların artık sokakta olduğunu ve 45 günlük sürede tüm güçleriyle çalışacaklarını, partisine de halka da güveninin tam olduğunu belirtti.

Tufan Erhürman, birliğin de, mücadelenin de, dayanışmanın da CTP olduğunu dile getirerek, UBP-DP hükümetinin 18 ayda yaptığı peşkeş, yolsuzluk, hukuksuzluk ve adaletsizliğin aslında bir daha iktidara gelmeleri halinde beş yılda yapacaklarının en büyük garantisi olduğunu vurguladı.

Erhürman partililerin heyecanını görmekten mutluluk duyduğunu belirterek 7 Ocak’ın milat olduğunu ve Kıbrıs Türk halkı ile birlikte statüko duvarını yıkacaklarını kaydetti.

CTP’nin hazır olduğunu, ekonomik ve sosyal kalkınma planı ile halktan onay isteyeceğini dile getiren Erhürman, dönüşümü gerçekleştirecek kadroların da sadece CTP’de olduğunu, toplumun tüm kesimlerinin CTP’de güçlerini birleştirdiğini vurguladı.

Hükümete güçlü şekilde gelip vaatlerini gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Erhürman, tepeden tırnağa yeni bir yapılanmanın içine girerek adil ve üreten bir sistem yaratacaklarını belirtti.

NEKİPZADE: “İKTİDARA DOĞRU YÜRÜYÜŞE GEÇTİK”

CTP Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade ise insanlarla kucaklaştıklarını, yurttaşların CTP’nin etrafında kenetlendiğini söyledi.

CTP’nin iktidara doğru yürüyüşünün başladığını kaydeden Nekipzade, bu yürüyüşe Doğancı’da start verdiklerini ifade etti. 7 Ocak sabahı sandıklara gidip CTP’yi birinci parti yapacaklarını kaydeden Nekipzade, 8 Ocak sabahında CTP’nin tek başına iktidar olacağını ve ülkede bambaşka bir sayfa açılacağını belirtti. 
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