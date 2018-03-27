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ERHÜRMAN : “3 PROJE İÇİN NİYETLİ VE İSTEKLİYİZ”

Başbakan Tufan Erhürman, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ekibini kabul etti.

ERHÜRMAN : “3 PROJE İÇİN NİYETLİ VE İSTEKLİYİZ”

Başbakan Tufan Erhürman, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ekibini kabul etti.

27 Mart 2018 Salı 17:31
ERHÜRMAN : “3 PROJE İÇİN NİYETLİ VE İSTEKLİYİZ”
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BAŞBAKAN ERHÜRMAN, DEVLET TİYATROLARI EKİBİNİ KABUL ETTİ... ERHÜRMAN : “3 PROJE İÇİN NİYETLİ VE İSTEKLİYİZ”

  
Başbakan Tufan Erhürman, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ekibini kabul etti.

DOĞAN 

Kabulde ilk sözü alan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Halil İbrahim Doğan,  27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü Devlet Tiyatroları’nın sahnesi olmaması nedeniyle buruk kutladıklarını ifade etti.

Doğan, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sahnesinin yapımının yeni hükümet programında yer almasının kendilerini sevindirdiğini ve  yeni hükümetten umutlu olduklarını söyledi.

Doğan,  maliyeti 5 milyon TL olarak öngörülen 240 kişilik tiyatro salonu projesi hazırladıklarını ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’na sunduklarını kaydetti.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sahnesi yapımının bir çok mesele gibi yılan hikayesine dönen konulardan biri olduğunu belirterek, bunun bugüne kadar halledilememiş olmasının maddi imkanlara dayandığına inanmadığını söyledi.

Çok daha fazla kaynağın başka işler için ayrıldığını söyleyen Erhürman, “Niyet ve yürek meselesi“ diyerek,  projeye göre her yıl 1,5 milyon TL ayrılarak sahnenin yapımının en geç 3 yıl içerisinde tamamlanabileceğini, kaynağının da rahatlıkla başka kalemlerden aktarılabileceğini kaydetti.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu binası, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolar sahnesi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonu gibi 3 projeyi birlikte ele aldıklarını vurgulayan Başbakan Erhürman, “Her 3 proje için niyetli ve istekliyiz” dedi.

“Niyetimiz var üzerine gideceğiz” diyen Erhürman, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde  sahnenin gündemden çıkarak tiyatronun yaygınlaştırılmasını ve dünyada tiyatroyla ilgili gelişmeleri konuşmak ve dinlemek arzusunda olduğunu sözlerine ekledi.

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