Erhürman: “24 Maddeye Çıkan Ekonomik Önlemler Paketi Yarın Bakanlar Kurulu'nda , KHK Ve Karar Şeklinde Kabul Edilecek”

BAŞBAKAN ERHÜRMAN, GENEL YAYIN YÖNETMENLERİ VE KÖŞE YAZARLARIYLA BULUŞTU



“YARIN BAKANLAR KURULU VAR. 24 MADDELİK EKONOMİK ÖNLEMLER PAKETİ, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARI ŞEKLİNDE KABUL EDİLECEK”



“MALİYE BAKANLIĞI, FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINI İNCELEYECEK”



“KRİZİ FIRSAT BİLEREK FİYATLARI FAHİŞ ŞEKİLDE ARTAN ÜRÜNLER ‘DENETİMLİ MAL’ KAPSAMINA ALINABİLİR”



“YAPILAN ZAMLAR DÖVİZDEKİ ARTIŞTAN KAYNAKLI”



“YAKLAŞIK 540 MİLYON TL’LİK BÜTÇE AÇIĞI ÖNGÖRÜLÜYOR”



“TÜRKİYE’DEN AYRILAN PARAYI KULLANMADA, TASARRUFTA VE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI KONUSUNDA ÖNCEKİ HÜKÜMETTEN DAHA İYİ PERFORMANS SERGİLEDİK”



“İSTİHDAM, PLANLI ÜRETİM, YERLİ ÜRÜNLERİN KULANIMI VE EĞİTİM ALANLARINDA SEFERBERLİK CİDDİ ŞEKİLDE SÜRMELİ”



“LÜKS TÜKETİM VERGİLENDİRİLMELİ”



“MERKEZ BANKASI İLE BANKALAR LİKİDİTE VE FİNANSAL BAKIMDAN SAĞLAM”





Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin açıkladığı ve yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında da ele alınarak karara bağlanacak ekonomik önlemlerle atılacak adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Başbakanlıkta gazetelerin genel yayın yönetmenleri ve köşe yazarlarıyla bir araya gelen Erhürman, hükümetin arzu etmemesine rağmen, krizi fırsata çevirmek ve piyasadaki bazı ürünlerde fahiş fiyat artışları yapanlara karşı piyasaya müdahale etme kararlılığında olduğunu söyledi.



Toplantıya, Türk Ajansı- Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Aysu Basri Akder de katıldı.



Erhürman, alınacak ekonomik önlemlerin 23 maddeden 24’e çıkarıldığını, Evkaf’ın döviz üzerinden kiraladığı gayrimenkullerde de kur sabitlemesine gidileceğini açıkladı.



Erhürman, ülkenin geleceği için istihdam, planlı üretim, yerli ürünlerin kullanılması ve eğitim gibi alanlarda ciddi seferberlik uygulanması gerektiğini vurguladı. Lüks tüketimden kaçınılması çağrısı yaptı.



BAKANLAR KURULU YARIN TOPLANIYOR



Başbakan Tufan Erhürman, önceki gün Cumhuriyet Meclisi’nde açıklanan ekonomik önlemler paketinin yarın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve Bakanlar Kurulu kararı olarak kabul edileceğini bildirdi. 23 maddelik önlemlere bir maddelik ek yapıldığını kaydeden Erhürman “Evkaf tarafından döviz üzerinden kiralanan ve özelikle esnafın kullandığı gayrimenkullerin kiralarında kur sabitlemesine gidilecek. Yönetim Kurulu, bayramdan sonra atacağı adımla bu kararı hayata geçirecek” dedi.





KRİZİ FIRSAT BİLENLERE KARŞI HAREKETE GEÇİLECEK



Başbakan Tufan Erhürman, akaryakıt ve elektrik zamlarının tamamen dövizdeki artıştan kaynaklandığını ve denetimli şekilde belirlendiğini ifade etti. Erhürman, tüp gaz başta olmak üzere birçok malın ise piyasada serbest olarak belirlendiğine dikkat çekti.



Hükümetin krizi fırsat bilerek fahiş, hatta tüm kur artışlarının üzerinde yüzde yüze varan artışlar yapanlara karşı harekete geçtiğini söyleyen Erhürman, Maliye Bakanlığı’nın inceleme ve denetleme başlattığını duyurdu.



Bazı malların gerekli görülmesi halinde “denetimli mal” kapsamına alınabileceğini, 21/1977 sayılı Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın Ekonomi Bakanlığı’na bu yetkiyi verdiğini söyleyen Erhürman, “Hükümet arzu etmemesine rağmen, aşırı fiyat artışlarına karşı gerekirse piyasaya müdahale etme kararlılığındadır” vurgusu yaptı. Erhürman, hükümetin bu kararlılığı sonucunda da, tüp gazdaki artışın bir bölümünün geri alındığını kaydetti.



ELEKTRİKTEKİ DİĞER SEÇENEKLER



Elektriğin 82/83 kuruştan üretildiğini, bunun özellikle üretici kesim için sıkıntı yarattığını belirten Erhürman, değerlendirilen diğer seçeneklerde de kısıtlayıcı unsurlar bulunduğunu aktardı. LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) için yatırım maliyetinin fazla olduğunu bildiren Başbakan Erhürman, enterkonnekte sisteminin bulunmamasının güneş enerjisi için büyük bir kısıtlama oluşturduğunu ifade etti.



Erhürman, hükümetin teşvik etmesine rağmen, güneş enerjisinin mevcut sistemde en iyimser öngörüyle 70 megawatt sınırı bulunduğunu kaydetti.



“TÜRKİYE’DEN AYRILAN KAYNAKLARI KULANMADA, TASARRUFTA VE SABİT SERMAYA YATIRIMLARINDA ÖNCEKİ HÜKÜMETTEN BAŞARILIYIZ”



Fiyat İstikrar Fonu (FİF) ile akaryakıt zammının iki kez baskılandığını aktaran Erhürman, bunun bütçeye yansımasının 190 milyon TL olduğunu, toplam bütçe açığınınsa 540 milyon TL olarak öngörüldüğünü söyledi.



“Türkiye’den ayrılan para kullanılmıyor iddiası doğru değil” diyen Erhürman, bu paranın Temmuz 2018’e kadar yüzde 20’sinin kullanıldığını, geçen yılın aynı döneminde bu oranın yüzde 13 olduğunu belirtti.



Erhürman, yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 75’e çekmeyi hedeflediklerini, dövizdeki dalgalanmadan çekinen müteahhitlerin ihalelere daha fazla girebilmesini teşvik için avans sistemine geçilmesinin öngörüldüğünü de açıkladı.



Temmuz 2018’e kadar yapılan ve daha çok turizm yatırımları olan Sabit Sermaye Yatırımları’nda da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 2.5 kat artış olduğuna işaret eden Erhürman, ilave istihdam beklentisinin de bu yıl, geçen yılın 2 katı olduğunun altını çizdi.



Hükümetin tasarruf tedbirlerinin de etkili olduğunu sözlerine ekleyen Erhürman, 2017’de ağırlama ve ikram için ayrılan bütçenin yüzde 30’unun kullanıldığını, bu yıl ise bu oranın yüzde 17 olarak gerçekleştiğini vurguladı.



Erhürman, “Türkiye’den ayrılan paranın kullanımı, tasarruf ve sabit sermaye yatırımları konularında hükümetimizin, farklı bir iktidarın bulunduğu geçen yıla kıyasla daha iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim” dedi.



“BİRKAÇ NOKTADA CİDDİ BİR SEFERBERLİK SÜRMELİ”



Başbakan Tufan Erhürman, ülkede istihdam, planlı üretim, yerli ürün kullanılması ve eğitim alanlarında seferberliğin ciddi şekilde sürmesi gerektiğinin de altını çizdi.



Ülkede yüzde 19 genç işsizliği bulunduğuna dikkat çeken Erhürman, buna karşılık bazı sektörlerde çalışan KKTC vatandaşlarının oranının yüzde 22, bazılarında yüzde 41’de kaldığına işaret etti. Hükümetin, bu oranları yükseltmek için sigortaların ve maaşların bir kısmının ödenmesi dahil, bazı önlemler üzerinde çalışmalar yaptığını bildirdi.



Erhürman, planlı üretim yapılabilmesi için tüm bölgelerde ucuz kredi seçeneklerinin sağlanacağını, özellikle güçlerini birleştiren üreticilerin ve girişimcilerin teşvik edileceğini belirtti.



Örneğin turizmde kullanılan temizlik ürünlerinin yüzde 98.8’inin ithal olduğunu, sadece yüzde 1.2’sinin yerli ürün olduğunu ifade eden Erhürman, bu sektörde kullanılan yerli ürünlerin oranının artabileceğini, ancak turizmcilerin de kalite, fiyat ve arz güvenliği talep ettiğini ifade etti. Erhürman, “yerli ürün kullanımının sadece turizm değil tüm alanlarda teşvik edilmesi lazım” dedi.



Eğitimde de anlayışın değişmesi gerektiğini söyleyen Erhürman, “çok sayıda işsiz insanın bulunduğu alanlarda eğitimler ve burslar verildi. Artık sadece ihtiyaç duyulan alanlarda burs verilecek. Burs verilmeyecek alanlar açıklandı” şeklinde konuştu.



Lüks tüketimden kaçınılması gerektiğini de vurgulayan Erhürman, bugün büyük havuzlu bir villanın yıllık emlak vergisinin sadece 500 TL olduğunu, lüks tüketim vergisi konusunda da düzenlemeler yapılacağını, büyük lüks araçlarda da vergilerin artırılması çalışması yapıldığını işaret etti.



DÖVİZLE YAPILAN KİRA SÖZLEŞMELERİ



Yarın açıklanacak önlemlerden birinin de dövizle yapılan kira sözleşmeleri olduğunu hatırlatan Erhürman, kiracıların Maliye Bakanlığına giderek, belirlenecek sabit kur üzerinden yeni bir sözleşme için başvuru yapabileceğini duyurdu. Erhürman, ev sahiplerinin de bu yeni sözleşmeyi kabul etmeleri halinde vergilerinin yüzde 1’e düşeceğini bildirdi. Erhürman, ev sahiplerinin buna itiraz etmesi halindeyse, belirlenecek kur üzerinden kirayı bankaya yatıracak kiracıların yasal olarak da korunmuş olacağını bildirdi.



“MERKEZ BANKASI VE BANKALAR GÜÇLÜ”



Başbakan Tufan Erhürman, Merkez Bankası’nın ve bankaların güçlü olduğunu, likidite ve finansal açıdan bir sıkıntı bulunmadığını da vurguladı.



