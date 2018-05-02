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Erhürman: “2019-2021 Mali Protokolüne ilişkin görüşmeler başladı”

Başbakan Tufan Erhürman, 2016-18 Mali Protokolü’nün 2018 dönemine ilişkin kaynakların kullanıma girmesi için rutin protokolün birkaç gün önce imzalandığını; 2019-2021 Mali Protokolü’ne yönelik görüşmelerin ise başladığını açıkladı.

Erhürman: “2019-2021 Mali Protokolüne ilişkin görüşmeler başladı”

Başbakan Tufan Erhürman, 2016-18 Mali Protokolü’nün 2018 dönemine ilişkin kaynakların kullanıma girmesi için rutin protokolün birkaç gün önce imzalandığını; 2019-2021 Mali Protokolü’ne yönelik görüşmelerin ise başladığını açıkladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:31
Erhürman: “2019-2021 Mali Protokolüne ilişkin görüşmeler başladı”

“ÖZELLİKLE BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİNE ÖNCELİK VERECEĞİZ”

“2018’E DAİR PROTOKOL DE İMZALANDI, BÖYLECE TÜRKİYE’DEN GELECEK KAYNAKLARI KULLANMAYA BAŞLAYABİLECEĞİZ”

“SEFERBERLİK ANLAYIŞIYLA, KARARLILIKLA ÇALIŞTIK, ÇALIŞIYORUZ, ÇALIŞACAĞIZ”

Başbakan Tufan Erhürman, 2016-18 Mali Protokolü’nün 2018 dönemine ilişkin kaynakların kullanıma girmesi için rutin protokolün birkaç gün önce imzalandığını; 2019-2021 Mali Protokolü’ne yönelik görüşmelerin ise başladığını açıkladı.

Erhürman, protokolü, sosyal ve ekonomik kalkınma programı olarak gördüklerini ve özellikle bölgesel kalkınma projelerine önem vereceklerini söyledi.

Başbakan Erhürman, 2018’e ilişkin protokolde yıl sonuna dek yapılabileceklerin saptandığını ve bakanlıklara görev dağılımı yapıldığını belirterek, ekonominin büyümesi, adil dağılımın sağlanması hedeflerini vurguladı.

Erhürman, 2016-18 dönemini kapsayan mali protokolünün son döneminin tamamlanmasına ve bu dönem içerisindeki kaynakların kullanıma girmesine ilişkin, bu dönemde rutin olarak imzalanması gereken protokolün birkaç gün önce imzalandığını belirtti.

Başbakan Erhürman, sosyal medya hesabında ve TAK muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamalarda, hükümetin 15 Şubat'ta güvenoyu aldığını, 2018 bütçesinin ise 7 Nisan'da resmileştiğini hatırlattı.

TC ile 2016-2018 mali protokolünün son döneminin tamamlanmasına ve bu dönem içerisindeki kaynakların kullanıma girmesine ilişkin, bu dönemde rutin olarak imzalanması gereken protokolün birkaç gün önce imzalandığını bildiren Erhürman, 2019-2021 protokolüne ilişkin görüşmelerin de başladığını açıkladı.

Erhürman, 2018’e dair protokolün imzalanmasıyla şu ana dek kullanılamayan Türkiye’den gelecek kaynakların kullanılmaya başlanacağını ifade etti.

“SEFERBERLİK ANLAYIŞIYLA…”

Başbakan Erhürman, hükümete yapılan her eleştiriyi saygıyla karşılayıp değerlendirdiklerini belirterek “Hedefimiz, ülkemizin ve halkımızın sosyal ve ekonomik kalkınmasıdır ve bu hedef doğrultusunda, seferberlik anlayışıyla, kararlılıkla çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız...” dedi.

 

Son Güncelleme: 02.05.2018 11:32
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