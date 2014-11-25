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Ergün Olgun Lidington İle Görüştü

Kıbrıslı Türk Müzakereci Ergün Olgun Londra’da temaslarda bulunuyor.

Ergün Olgun Lidington İle Görüştü

Kıbrıslı Türk Müzakereci Ergün Olgun Londra’da temaslarda bulunuyor.

25 Kasım 2014 Salı 09:29
Ergün Olgun Lidington İle Görüştü
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LIDINGTON İLE GÖRÜŞEN OLGUN: “KIBRIS’TA İKİ TARAF, KÜLTÜREL MİRAS VE KAYIP ŞAHISLARLA İLGİLİ KONULARDA İŞBİRLİĞİNİ BAŞARMAKTADIR. BU İŞBİRLİĞİ, HİDROKARBON ALANINDA DA OLABİLİR”

“LIDINGTON’A MÜZAKERE MASASINDA OLDUĞUMUZU AKTARDIK”

 Kıbrıslı Türk Müzakereci Ergün Olgun Londra’da temaslarda bulunuyor.

Yuvarlak Masa toplantısına katılmak için dün Londra’ya giden Müzakereci Ergün Olgun, İngiltere’nin AB Bakanı David Lidington ile görüştü.

Olgun, BRT’ye açıklamasında "Çok yapıcı bir görüşme oldu. Kendilerine Kıbrıs Türk Tarafının yapıcı tutumunu ve müzakere masasında olduğumuzu aktardık” dedi.

Olgun, "Yuvarlak Masa toplantısı için Londra’ya geldik. Sayın Lidington ile görüşme talep ettik. Dönemi de dikkat alarak, hemen kabul ettiler” diye konuştu.

Lidington ve ekibi ile 1 saat süren çok yararlı bir görüşme yaptıklarını belirten Olgun, “çok yapıcı bir ortamda görüşmemiz oldu. Yararlı bir diyalog gerçekleştirdik. Kendileri ve 4 kişilik heyetine, Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumunu ve müzakere masasında olduğumuzu aktardık” dedi.

Ergün Olgun, şöyle devam etti: “Kıbrıs Türk Tarafı olarak, 11 Şubat 2014  tarihli ortak açıklama çerçevesinde, federasyona dayalı bir çözüme uyumlu öneriler yaptığımızı Lidington’a anlattık. Tek yanlı davranışların federasyona hizmet etmediğini kaydettik. Yetki paylaşımının önemini vurguladık. Kıbrıs’ta iki taraf, kültürel miras ve kayıp şahıslarla ilgili konularda işbirliğini başarmaktadır. Bu işbirliği, hidrokarbon alanında da olabilir. Tüm bunları konuştuk.”

Ayrıca İşçi Partisi Milletvekili Gölge Kabine Avrupa Bakanı Pat Mcfadden ile de görüşme yaptıklarını açıklayan Olgun, “ Çok güzel bir görüşme oldu. Kıbrıs Türk tarafının perspektifini anlattık. Kendisi görevinde yeni. Bize sorular sordu. Yapıcı bir üslüpla görüş alış verişinde bulunduk” dedi. 

28 Kasım Cuma gününe kadar Londra’da olacağını ve İngiltere Parlamentosu ve Lordlar Kamarası’nda da görüşmeler yapacaklarını sözlerine ekledi. 

Ergün Olgun’a Londra temaslarında, Cumhurbaşkanlığı Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Müzakere Heyeti Üyesi Güneş Onar eşlik ediyor.

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