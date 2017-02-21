FLAŞ HABER

3 Kişi Tutuklandı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Şubat 2017 Salı 13:22

ERENKÖY YAKINLARINDA CESET BULUNDU!

Erenköy yakınlarında kimliği belirsiz ceset bulundu

ERENKÖY YAKINLARINDA CESET BULUNDU!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) arama-kurtarma unsurları, Rumların bir ceset bulmasının ardından,Erenköy bölgesi yakınında,  KKTC karasuları dahilinde mülteci akışı şüphesi üzerine arama-kurtarma faaliyeti gerçekleştirdi.

GKK Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Erenköy bölgesinin batısında bulunan Paşayammu bölgesinde Rum sahil güvenlik botları tarafından kimliği belirsiz bir ceset bulundu.  Mülteci akışı şüphesi nedeniyle  bölgede GKRY  tarafından arama- kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Arama-kurtarma faaliyetinin Erenköy bölgesi yakınında olması nedeniyle, KKTC karasuları dâhilinde, GKK arama-kurtarma unsurlarınca, 2 sahil güvenlik botu ve 2 helikopter ile arama-kurtarma faaliyeti icra edildi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THE AMERICAN FUTURE COLLEGE KIZLARINDAN BÜYÜK BAŞARI THE AMERICAN FUTURE COLLEGE KIZLARINDAN BÜYÜK BAŞARI
ÇAVUŞOĞLU: "SON FIRSAT PENCERESİ" ÇAVUŞOĞLU: "SON FIRSAT PENCERESİ"
ÇAVUŞOĞLU: “RUM TARAFI ÇÖZÜM İSTİYORSA SAMİMİ, DÜRÜST OLACAK VE ÇÖZÜM İSTEDİĞİNİ İSPATLAYACAK” ÇAVUŞOĞLU: “RUM TARAFI ÇÖZÜM İSTİYORSA SAMİMİ,...
İzci Gönüllüleri Derneği, Dünya Düşünce Ve Kurucular Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı İzci Gönüllüleri Derneği, Dünya Düşünce Ve...
Cumhurbaşkanı Akıncı Spehar’ı Kabul Etti Cumhurbaşkanı Akıncı Spehar’ı Kabul Etti
ÇAVUŞOĞLU: “AKILLARINI BAŞLARINA TOPLASINLAR” ÇAVUŞOĞLU: “AKILLARINI BAŞLARINA TOPLASINLAR”
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

THE AMERICAN FUTURE COLLEGE KIZLARINDAN BÜYÜK...

Haberi Oku