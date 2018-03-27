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ERENKÖY MÜCAHİTLER DERNEĞİ’NDEN GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER’E ZİYARET

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Erenköy Mücahitler Derneği Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

ERENKÖY MÜCAHİTLER DERNEĞİ’NDEN GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER’E ZİYARET

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Erenköy Mücahitler Derneği Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

27 Mart 2018 Salı 15:54
ERENKÖY MÜCAHİTLER DERNEĞİ’NDEN GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER’E ZİYARET
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ERENKÖY MÜCAHİTLER DERNEĞİ’NDEN GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER’E ZİYARET

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Erenköy Mücahitler Derneği Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’nin açıklamasına göre, görüşmede Gazimağusalı bir Erenköy şehidinin büstünün Gazimağusa’da yapılması da ele alındı.

İsmail Arter görüşmede yaptığı konuşmada, Erenköy mücadelesinin herkes tarafından bilinmesi gerektiğini, bu düşünceyle Erenköy mücadelesi ile ilgili kitapların ve derneğin çalışmalarının önemli olduğunu belirtti ve bu çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Dernek Başkanı Mustafa Arıkan ise Erenköy’ün tamamının milli park ilan edilmesi düşünceleri olduğunu, konuyla ilgili talepte bulunduklarını ve incelemelerin yapıldığını, Yavuz Çıkarma Plajı’nda da müze gemi yapılması için Genelkurmay’ın kendilerine gemi tahsis ettiğini söyledi. 

Hükümetlerden aradıkları destek ve yardımı göremediklerini savunan Arıkan, ülkeye bir eser bırakmak için uğraştıklarını kaydetti

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