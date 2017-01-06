Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ocak 2017 Cuma 09:40

ERENKÖY MÜCAHİTLER CEMİYETİ YÖNETİM KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Erenköy Mücahitler Cemiyeti, Kıbrıs’ta bulunacak çözümde iki bölgelilik ve siyasi eşitliğin şart olduğunu belirtti.

ERENKÖY MÜCAHİTLER CEMİYETİ YÖNETİM KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
ERENKÖY MÜCAHİTLER CEMİYETİ YÖNETİM KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Erenköy Mücahitler Cemiyeti, Kıbrıs’ta bulunacak çözümde iki bölgelilik ve siyasi eşitliğin şart olduğunu belirtti.

Cemiyet Yönetim Kurulu, önceki gün olağanüstü toplanarak Kıbrıs görüşmelerini genel hatları ile değerlendirdi.

Cemiyet Başkanı Mustafa Arıkan yaptığı yazılı açıklamada, toplumlararası görüşmelerin vatandaşların hassasiyetleri dikkate alınarak sonuçlanmasını istediklerini kaydetti.

Varılacak anlaşmanın mutlak surette Anavatan Türkiye tarafından garanti edilmesi, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden asla vazgeçilmemesi ve sulandırılmaması gerektiğini kaydeden Arıkan, iki bölgelilik ve siyasi eşitliğin şart olduğunu da kaydetti.

“Dört özgürlükle” toprağın ve Kıbrıs Türklerinin egemenliğinin erozyona uğratılmaması için varılacak anlaşmanın AB’nin birincil hukuku olması gerektiğini de ifade eden Arıkan, dönüşümlü başkanlığın da eşit sürelerle olmasının önemine işaret etti.

Arıkan, toprak konusunun sınır düzenlemesi ve mümkün olduğu kadar yeniden göçmen yaratmaması anlayışıyla çözülmesi, bölgede yaşanan insanlık dışı vahşet karşısında AB ve BM’nin acizlik içinde olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Arıkan, görüşmelerin kritik aşamasında birlik ve beraberliğin korunması çağrısında da bulundu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
ErenköyCemiyetKıbrısToplantı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRK-SEN: “ASGARİ ÜCRET 2 BİN 937 TL OLMALI” TÜRK-SEN: “ASGARİ ÜCRET 2 BİN 937 TL OLMALI”
Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, LAÜ'de Konferansa Katıldı Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, LAÜ'de Konferansa...
OMDUSMAN DİZDARLI, ŞANSAL’IN BAKANLAR KURULU ONAYI OLMADAN SINIR DIŞI EDİLMESİNİN YASAL OLMADIĞINI KAYDETTİ OMDUSMAN DİZDARLI, ŞANSAL’IN BAKANLAR KURULU ONAYI...
BAKAN SUCUOĞLU LAÜ’DE KONFERANSA KATILDI BAKAN SUCUOĞLU LAÜ’DE KONFERANSA KATILDI
CUMHURBAŞKANI AKINCI YURDA DÖNDÜ CUMHURBAŞKANI AKINCI YURDA DÖNDÜ
Son Yolculuğuna Uğurlandı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

TÜRK-SEN: “ASGARİ ÜCRET 2 BİN 937 TL OLMALI”
.

Haberi Oku