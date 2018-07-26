Erenköy Milli Bilinç Kampı, KKTC, Türkiye, Gürcistan Ve Kerkük’ten İzcilerin Katılımıyla Yapılacak...

Erenköy Milli Bilinç Kampı, 4-10 Ağustos tarihleri arasında KKTC, Türkiye, Gürcistan ve Kerkük’ten izcilerin katılımıyla yapılacak.



Zirve İzcilik Derneği’nden verilen bilgiye göre, Zirve, Beşparmak ve Üç Şehitler İzcilik Derneklerinin her yıl 4-10 Ağustos arasında düzenlenen Erenköy Milli Bilinç Kampına, bu yıl, Türkiye’den 60, Gürcistan’dan 12, Kerkük’ten 40, KKTC'den de 100 izci katılacak: Kamp, Karaağaç köyünde yer alacak.



Kampa katılacak izciler, 8 Ağustos’ta Erenköy’de düzenlenecek şehitleri anma etkinliğine de katılacak.



