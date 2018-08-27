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“Erenköy, Mansura, Ayyorgi, Selçuklu, Bozdağ ve Alevkaya halkı”, “Dillirga Türk köylerinin” imara açılmasının kabul edilmez olduğunu kaydetti

“Erenköy, Mansura, Ayyorgi, Selçuklu, Bozdağ ve Alevkaya halkı”, “Dillirga Türk köylerinin” imara açılmasının kabul edilmez olduğunu kaydetti

27 Ağustos 2018 Pazartesi 07:54
“Erenköy, Mansura, Ayyorgi, Selçuklu, Bozdağ ve Alevkaya halkı”, “Dillirga Türk köylerinin” imara açılmasının kabul edilmez olduğunu kaydetti

“Erenköy, Mansura, Ayyorgi, Selçuklu, Bozdağ ve Alevkaya Halkı”, bazı fırsatçıların çeşitli medya ve sosyal iletişim araçlarıyla “Dillirga Türk köylerinin” imara ve yatırımlara açılmasını gündeme getirdiklerini ileri sürerek, bunun kabul edilmez olduğunu kaydetti.

“Erenköy, Mansura, Ayyorgi, Selçuklu, Bozdağ, Alevkaya Halkı” imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, eski adı “Goççina” olan Erenköy’ün, 1964' den sonra Rum saldırıları sonucunda Erenköy'e sığınmak zorunda kalan Mansura, Ayyorgi, Selçuklu, Bozdağ, Alevkaya köylülerinden oluştuğu; bu birliktelikten bugün gurur olan "Erenköy Destanı"nın yazıldığı ifade edildi.

“Uzun zamandan beridir köyümüz olan Erenköy’ü ortada bir piyonmuş gibi bırakmayı tercih eden siyasiler, kendilerine bir şov noktası yaratarak kendilerine fırsatlar yaratma peşine düşerken, bazı hayalperestler de bu fırsatlardan yararlanarak uzun zamandan beri dillendirilmeye çalışılan ve son günlerde dayıtılır bir baskıyla Erenköy ile ilgili planlar projeler üretilmekte bu köylerin esas sahipleri bu planlardan uzak tutulmaktadır” denilen açıklamada, şunlar savunuldu:
“Bugün bazı fırsatçılar çeşitli medya ve sosyal iletişim araçları ile gündem oluşturarak bu Dillirga Türk köylerinin imara ve yatırımlara açılması maksadıyla “Erenköy Mücahitler Derneği” tarafından projeler üretildiği ve bu yetmezmiş gibi Sabahattin İsmail’in 8 Ağustos 2018' de aynı görüşü destekleyen yazısından sonra bu projelerini gündeme getirmek istedikleri anlaşılmıştır. Bu kabul edilir bir durum değildir.
1964'den beri bir arada yaşayan bu insanları dışlayarak hiçbir özel ya da tüzel kurum ve şahıs proje üretemesi aynı zamanda da bu yönde karar alınması söz konusu olamaz.”
“Erenköy, Mansura, Ayyorgi, Selçuklu, Bozdağ, Alevkaya Halkı”nın açıklamasında, “Bu köylerin mülklerinin sahibi olarak bizlerden görüş ve onay alınmadan hiçbir plan proje kabul edilemez. Haklarımızı korumak ve mücadele etmek hedefiyle Erenköy yerleşkesi ve Mansura, Ayyorgi, Selçuklu, Bozdağ, Alevkaya köylerinin tek söz sahibi, sahipleri olacaktır” denildi.
“BUGÜNDEN İTİBAREN ERENKÖYLÜLER HAKLARINI ELİNDE TUTMAK İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİR”
Yenierenköy'de yaşayan halkın tercihlerini dikkate alarak, refahını bozmadan, gelişimine katkıda bulunularak birlik beraberlik içinde mücadeleyi sürdürmeyi amaçladıkları belirtilen “Erenköy, Mansura, Ayyorgi, Selçuklu, Bozdağ, Alevkaya Halkı”nın açıklamasında, şunlar da öne sürüldü:
“Bunun yanında her yıl düzenlenen "8 Ağustos Anma Törenleri"nin Erenköylüler Devletle birlikte organizasyonda yer alması gerekirken Erenköy Mücahitler Derneği, Erenköy ve şehitleri adına, sözcü ve organizatör görülmüş, en büyük söz sahibi yapılmıştır. Bu doğru bir uygulama değildir. Ne de kabul edilir bir durumdur. Bu anlayışı düzeltmek için bugünden itibaren Erenköylüler haklarını elinde tutmak için harekete geçmiştir.
Hatırlatırız ki Erenköy, Mansura, Ayyorgi, Selçuklu, Bozdağ, Alevkaya köyleri sahipsiz değildir. Hala sahipleri yaşıyor. Özellikle Türk toprağında kalan Erenköy üzerinden yapılan planlar kabul edilir değildir. Bu böyle bilinmeli.”
 

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Son Güncelleme: 27.08.2018 11:24
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