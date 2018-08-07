Erenköy Direnişi Ve Şehitleri Yarın Erenköy’de Düzenlenecek Törenle Anılacak

Kıbrıslı Türklerin Rumlara karşı verdiği varoluş mücadelesin mihenk taşlarından Erenköy direnişi ve direniş sırasında şehit düşenler, yarın Erenköy’de düzenlenecek törenle anılacak.

Erenköy direnişinin 54. yıldönümü çerçevesinde düzenlenecek anma töreni, Erenköy Şehitliği’nde yer alacak. Tören saat 10.00’da, çelenklerin protokol sırasına göre Şehitler Anıtı’na sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek.

Şehitlik Özel Defteri’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan tarafından imzalanmasının ardından konuşmalara geçilecek.

Tören, şehitliğin ve Erenköy Mücahitler Müzesi’nin ziyaret edilmesiyle sona erecek.

