Erenköy Direnişi Milli Bilinç ve Şehitleri Anma İzci Kampı, 4’üncü kez yapıldı

Erenköy Direnişi Milli Bilinç ve Şehitleri Anma İzci Kampı, 4-10 Ağustos tarihleri arasında yapıldı.

Zirve İzcilik Derneği (ZİDER) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 4’üncüsü gerçekleşen Erenköy Direnişi Milli Bilinç ve Şehitleri Anma Kampı; KKTC, Türkiye, Gürcistan ve Kerkük’ten izcilerin katılımıyla yapıldı.

Zirve İzcilik Deneği, Lefkoşa İzcilik Derneği, Beşparmak İzcilik Derneği ve Üç Şehitler İzcilik Derneği’nin organizasyonuyla, Karaağaç köyünde çadır kampı kuruldu ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Sözkonusu dernekler adına Bakiye Lord tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 günlük kamp programında, Milli Mücadele Şehitlikleri, Barbarlık Müzesi, Karaoğlanoğlu Şehitliği, Rauf Raif Denktaş’ın mezarı ve tarihi yerler gezildi.

Kampa katılan izciler, 8 Ağustos’ta Erenköy’de düzenlenen şehitleri anma etkinliğine katılarak programını tamamladı.

