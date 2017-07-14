Erenköy Direnişi Anma Töreni 8 Ağustos’ta...

TÖRENE KATILMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIN ULAŞIMLARI KARŞILANACAK

Şanlı Erenköy Direnişi ile direnişte şehit düşenler 8 Ağustos’ta Erenköy’de düzenlenecek törenle anılacak.

Erenköy Mücahitleri Cemiyeti’nden yapılan açıklamaya göre, törene katılmak isteyen vatandaşların ulaşım ve diğer ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanacak.

Açıklamada, törene katılmak isteyenlerin 0533 864 94 64 numaralı telefonu arayarak, isim soy isim, kimlik kartı numarası ve adres bilgilerini yazdırmaları istendi.

Telefondaki sıkışık durumlarda ise 0533 851 25 29, 0533 864 54 76 ve 0533 861 19 66 numaralı telefonlar aracılığıyla da kayıt yaptırılabileceği ifade edildi.

Son müracaat tarihinin ise 2 Ağustos saat 17.00 olduğu bildirildi.