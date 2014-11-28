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Erdoğan'ı oynayacak oyuncu belli oldu

'Kod Adı K.O.Z.' adlı filmde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı oynayacak oyuncu belli oldu

Erdoğan'ı oynayacak oyuncu belli oldu

'Kod Adı K.O.Z.' adlı filmde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı oynayacak oyuncu belli oldu

28 Kasım 2014 Cuma 10:23
Erdoğan'ı oynayacak oyuncu belli oldu
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3 Şubat 2015'te vizyona girmesi planlanan 'Kod Adı K.O.Z.' adlı filmde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı oynayacak oyuncu Cem Kurtoğlu oldu. Daha önce başka bir oyuncunun yer alacağı duyurulan rol için yapımcı Uğur Yalçınkaya'nın kararıyla değişiklik yapıldı ve Cem Kurtoğlu ile anlaşmaya varıldı.
BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI
Rolü için bol bol gözlem yaptığını ve Tayyip Erdoğan'ın vücut dilini incelediğini söyleyen Kurtoğlu, çekimlerin ilk gününde, Erdoğan'a benzerliği ile herkesi şaşırttı. Kurtoğlu; saç modelini oynadığı karaktere benzetirken, mavi gözlerine de kahverengi lens taktı. 'Kod Adı K.O.Z.'da; Cem Kurtoğlu'nun yanı sıraHakan Ural, Günay Musayeva, Tolga KarelHazım Körmükçü, İskender Bağcılar Yeşim Alıç, ,Yılmaz Guda, Seçil Şahin, Mehmet Çepiç, Remzi Evren'in de aralarında bulunduğu kalabalık bir oyuncu kadrosu yer alıyor.
'HİÇBİR MASRAFTAN KAÇINMADIK'
Yapımcı Uğur Yalçınkaya, filmin prodüksiyonunun çok kaliteli olması için hiçbir masraftan kaçınmadıklarını dile getirdi. Paralel yapının devlet içinde devlet kurma çabasını ve devlet düşmanlarının iç yüzlerini gözler önüne sermeyi amaçladıklarını söyleyen Yalçınkaya, Kültür Bakanlığı'na da yardım başvurusunda bulunmayarak filmin tamamını kendisi finanse edecek. 
Son Güncelleme: 28.11.2014 10:25
Anahtar Kelimeler:
Erdoğanı Oynayacak Oyuncu Belli Oldu
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