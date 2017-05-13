Erdoğan Ve Çipras, Kıbrıs’ta Çözüm İçin Çalışma Yapılması Konusunda Mutabık Kaldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kıbrıs meselesiyle ilgili görüşmelerin devam etmesi ve meselenin çözüme kavuşturulması için çalışma yapılması konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, Erdoğan'ın, Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere geldiği Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Pekin'de kaldığı sürede 10'dan fazla ikili görüşme gerçekleştirecek.

ÇİPRAS İLE GÖRÜŞME...

Erdoğan ve Çipras, görüşmede özellikle ikili ilişkiler ve üst düzey ziyaretlerin artırılması konusunu konuştu.

Bu çerçevede, Yunanistan ile yapılan İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik'te gerçekleştirilmesinde mutabık kalındı. İki ülke arasındaki ilişkilerde pozitif gündem oluşturulması için ortak çaba sarf edilmesi de vurgulandı.

Görüşmede, Yunanistan ile "iade edilmeyen darbeci askerler" meselesinin Türkiye ile bir sorun teşkil ettiği belirtilerek, darbeye karışmış bu kişilerin, Yunanistan'da durmasının doğru olmadığı, bu konuda gerekli adımların atılması hususunun altı çizildi.

Ege'de gerginliklerin azaltılması, muhtemel sorunların diyalog yoluyla çözümü vurgulandı. Özellikle, askeri taraflar arasında iş birliği yoluyla çözülmesi konusunda Türk ve Yunan tarafı karşılıklı görüşlerini ifade etti.

Görüşmede, Çipras,16 Nisan'daki referandumdan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti ve Türkiye'ye, AB sürecinde destek verdiklerini söyledi.

Şu ana kadar arzu edilen netice alınamamış olsa da Kıbrıs meselesiyle ilgili görüşmelerin devam etmesi ve pozitif bir gündemle meselenin çözüme kavuşturulması için çalışma yapılması konusunda mutabık kalındı.