Erdoğan Resti Çekti “Ne Haliniz Varsa Görün”

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan CTP Esentepe Örgütü, Girne Örgütü, CTP Girne Milletvekilleri ve Spor Dairesine verdi veriştirdi…

Ömer Kadiroğlu - Kıbrıs Manşet

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan CTP Esentepe Örgütü, CTP Girne Örgütü, CTP Girne Milletvekilleri ve Spor Dairesinin Esentepe’ye üvey evlat muamelesi yaptığını söyledi. Esentepe Belediye Başkanlığı’nı kaybetmesi için Cumhuriyetçi Türk Partisinin yoğun bir uğraş verdiğini ifade eden Erdoğan, “Esentepe belediye başkanlığı seçimlerinde benim kaybetmem için verdikleri mücadelenin yüzde 20’sini bölge için verseler Kapalı spor salonu ihale edilir. Ancak engellemek için ellerinden geleni yaparlar” dedi.

“Saha bakımını yapmayacağız”

Öte yandan süper ligde oynayacak Esentepe Futbol takımının sahasının içler acısı durumda olduğunu da ifade eden Erdoğan, Spor Dairesinin bu konuya ilgisiz kaldığını ifade etti. Spor Dairesine ait sahada Belediye olarak her türlü bakımı yaptıklarına işaret eden Erdoğan, Saha çiminin çok iyi durumda olduğunu ancak bunun dışında ferforje demirleri, tribünlerin, Skorboardun, basın odası gibi daha birçok yerin Süper Lig maçı oynatılacak bir sahaya yakışmadığını söyledi. Erdoğan yaptığı açıklamalarda bu uyarıların dikkate alınmaması halinde saha bakımından Belediye olarak vazgeçeceklerini de ekledi.

“Ne haliniz varsa görün”

“Spor dairesi Göçmenköy Küçükkaymaklı Çetinkaya sahalarının bakım ve onarımını yapıyor. Yalova Güzelyurt Lefke iskele Mağusa sahalarına bakıyor. Elektrik paralarını ödüyor. Peki, Esentepe üvey evlât mı” diyen Erdoğan, Uyarıların kulak ardı edilmesi halinde söz konusu sahada görevli Belediye personellerini başka yere görevlendireceğini ve saha bakımını yapmayacağını da açıklamalarına ekleyerek “Ne haliniz varsa görün” diyerek Spor Dairesine rest çekti.