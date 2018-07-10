Erdoğan'dan Kıbrıs Açıklaması!

CUMHURBAŞKANI AKINCI VE TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

AKINCI: “KKTC OLARAK, TÜRKİYE’NİN DE DESTEĞİ İLE DOĞU AKDENİZ’DEKİ HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki dönemde KKTC’yi Doğu Akdeniz’de bir çekim merkezine dönüştürerek kişi başına milli geliri iki katına çıkarmanın ilk hedefleri olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın milli davaları, Kıbrıs’ta ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasının da gayeleri olduğunu ifade eden Erdoğan, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Kıbrıs Türklerinin yanında durmaya devam edeceklerini vurguladı.

Erdoğan, Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm süreçlerinin Rumların tutumu yüzünden sonuçsuz kaldığına işaret ederek, Rum tarafının kendini adanın tek sahibi gördüğünü, Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde bir ortaklığa ve siyasi gücü paylaşmaya yaklaşmadığını kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerle ortak bir gelecek tasavvur etmedikleri konusunda artık kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirtti; çözümsüzlüğe göz yummayacaklarını, Kıbrıslı Türklerin azınlık haline getirilmesine de asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Erdoğan, birlik ve beraberlik çağrısı da yaptı.

AKINCI: “TÜRKİYE’NİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ OLDUĞU AÇIK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise KKTC için Türkiye’yel işbirliğinin büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek “Ülkemizin her alanda gelişebilmesi için dünyadan haksız biçimde izole edilen Kıbrıslı Türklerin Türkiye’nin desteğine ihtiyacı olduğu açıktır” dedi.

Akıncı, Erdoğan’nın Başkanlığındaki yeni dönemde de ülkeleri arasındaki işbirliği ortamının daha da gelişeceğine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, doğal kaynakları çatışma ve gerilim nedenine dönüştürmek yerine, barışçı işbirliği modelleri ile değerlendirmek, yapılacak en doğru iş olduğunu vurguladı.

Akıncı, “KKTC olarak, Türkiye’nin de desteği ile Doğu Akdeniz’deki haklarımızdan vazgeçmemiz söz konusu değildir. Temennim, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin yanlışından bir an önce dönmesi ve ortak zenginlikleri ortak bir geleceğin kurulmasına fırsat yaratacak bir vizyon genişliğine kavuşmasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC’ye günübirlik ziyaret için bu akşam gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’ndaki heyetler arası görüşmenin saat 22.00 sıralarında tamamlanmasının ardından ortak basın açıklaması yaptı.