Erdoğan çözümü kendi üretti…!

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan bir süre önce gündeme gelen denize akan lağım suları ile ilgili çevre dairesinin ilgisizliği nedeni ile kendi çözümünü vatandaşın sağlığı için kendi üretti…

Ömer Kadiroğlu-Kıbrıs Manşet

Kısa bir süre önce gündeme gelen ve çevre dairesinin sessiz kaldığı lağım sularının derelerden denize akıtılması konusunun ardından çevre dairesinin herhangi bir çalışma yapmamasına isyan eden Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, halkın sağlığı için kendi çözümünü devreye koymak zorunda kaldı. Halkın sağlığını tehdit eden ve çözüme kavuşturulmayan lağım suları ile ilgili bugün çalışma yaptıran Erdoğan, dereye akıtılan pis suların önünü tıkayarak pis suların dere yatağından denize aktarılmasını önledi.

Erdoğan Uyarmıştı…

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan bu konu ile ilgili daha önce basına yaptığı açıklamalarda söz konusu pis su akarı ile ilgili önlem alınmaması halinde dere yatağının önünü tıkayarak pis suların akıtıldığı site içerisine geri dönmesini sağlayacağını belirtmişti. Aradan geçen süre zarfında herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade eden Erdoğan, bugün belediye olarak yaptığı çalışma sonucunda pis su akarının önünü tıkayarak denize ulaşımını engelledi.

İvedilikle çözüm üretsinler…

Kıbrıs Manşet’e konuşan Erdoğan, konuyu birçok kez çevre dairesine bildirdiklerini ancak geçen süre zarfında herhangi bir çalışma yapılmadığını kaydetti. Alınan bir kararla dere yatağının önünü tıkayarak pis suların çevreye yayılması ve denize ulaşımının engellendiğini kaydeden Erdoğan bir sonraki hamlenin pis suların akıtıldığı noktaya müdahale olacağını söyleyerek ilgili birimlerin ivedilikle çözüm üretmesi çağrısında bulundu.

Özel mülklere müdahale edemeyiz…

Konu ile ilgili Kıbrıs Manşet’e özel açıklamalarda bulunan Erdoğan, çevre dairesine bu konuyu bildirdikleri zaman “özel mülklere müdahale edemeyiz” şeklinde bir cevap aldıklarını söyledi. Erdoğan, özel mülk dışında yaşanan bu sorun ile ilgili çevre dairesinin almadığı önlemi kendi imkânları ile aldıklarını ifade ederek “en azından bu pis suların çevreye yayılması ve denize karışmasının önüne geçtik. Eğer bundan sonraki süreçte eğer önlem alınmaz ise sorunu suyun akıtıldığı yere müdahale ederek çözmek yönünde bir hamlemiz olacak” dedi.