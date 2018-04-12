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Erdi Yine Dolandırdı

1 gün daha tutuklu kalacak

Erdi Yine Dolandırdı

1 gün daha tutuklu kalacak

12 Nisan 2018 Perşembe 09:04
Erdi Yine Dolandırdı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde durarak aracı ile yoldan geçen Behçet Duran'ı durdurarak sahtekârlıkla para alan zanlı Erdi Konyalıoğlu yapılan şikayet üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı. Çebi huzurda bulunan zanlı Erdi Konyalıoğlu'nun 9 Nisan tarihinde saat 16.00 raddelerinde Mağusa - Lefkoşa anayolu Moda döşeme evi isimli iş yerinin ön tarafındaki anayol içerisinde, kullanımında bulunan FZ 784 plakalı araç ile seyir halinde iken yine ayni istikamete giden müşteki Behçet Duran'ın kullanımında bulunan PV 220 plakalı aracını el kol işareti yaparak durdurduğunu söyledi. Polis zanlının daha sonra müştekinin yanına giderek dolandırmak kastı ile "salih polisin kardeşiyim arabamın benzini bitti hava limanından karım ile kızımı alacağım "deyip adı edileni inandırarak 200 TL nakit parayı sahtekârlıkla almak suçundan methaldar olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru Aytaç Çebi olayın Polisin bilgisine 10 Nisan tarihinde gelmesi üzerine zanlı Erdi Konyalıoğlu'nun mahkeme emri gereği tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis zanlının vermiş olduğu ifadesinde almış olduğu parayı bet ofiste harcadığına dair beyanda bulunduğunu belirterek ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirtti.

Polis ayrıca olay günü kullanımında bulunan aracın çalınmış ola bileceğini düşündüklerini belirterek bu yönde araştırma yapılacağını bu nedenle tahkikat maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Konyalıoğlu parayı borç aldığını ve ödediğini belirterek suçsuz olduğu iddiasında bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı yapılan beyanları da değerlendirdikten sonra zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

 

Anahtar Kelimeler:
Behçet DuranErdi KonyalıoğluDolandırdı
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