Erdemli’deki soygunla ilgili 3 kişi tutuklandı

Polis, Erdemli’de Nermin Hasdağ’ın gece yatağında yatırken zorla üzerindeki ziynet eşyaları ile 7 bin 400 TL nakit parasının çalınması olayıyla ilgili, 3 kişiyi tutukladı.



Polis Bülteni’ne göre, pazar gecesi saat 01:00 sıralarında, Erdemli'de, Nermin Hasdağ’ın evine giren erkek bir şahıs, yatak odasında yatmakta olan Nermin Hasdağ’ın ağzını eli ile kapattıktan sonra üzerinde bulunan 2 adet yüzük, 1 adet kolye ve küpelerini aldı. Hasdağ’ı ölümle tehdit eden şahıs 7 bin 400 TL nakit parayı alıp olay yerinden kaçtı.



Polis, yürüttüğü ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Y.E.B.(E-24), M.Ç.(E-22) ve M.D.’yi (E-26) tutukladı.



ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM



Girne’de sakin Ahmed Abdelkarım Ahmed Elsayed(E-43) dün akşam ikametgahının oturma odasında otururken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.



SU HIRSIZLIĞI



Ziyamet’te, Mart 2016 - 16 Ekim 2018 tarihleri arasında, H.K.’nin (E-50), ana su şebekesinden kaçak su kullanarak, toplam 8 bin 206 TL değerinde su hırsızlığı yaptığı tespit edildi. Hakkında yasal işlem başlatıldı.





