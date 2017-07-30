Erçin Yoğun Bakımda

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 21.00 sıralarında, İsmail Şah (E-20) yönetimindeki FL 128 plakalı salon araç, Gazimağusa istikametinden İskele istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Koruk Market önlerine geldiği zaman o esnada yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan Erdal Erçin’e (E-29) çarptı.

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