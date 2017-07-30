Erçin Yoğun Bakımda

Gazimağusa’da trafik kazasında bir kişi ciddi şekilde yaralandı. İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, aracıyla çarptığı yayayı ağır yaralayan sürücü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 21.00 sıralarında, İsmail Şah (E-20) yönetimindeki FL 128 plakalı salon araç, Gazimağusa istikametinden İskele istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Koruk Market önlerine geldiği zaman o esnada yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan Erdal Erçin’e (E-29) çarptı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Erdal Erçin, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisi müteakip Lefkoşa Dr.
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. FL 128 plakalı araç sürücüsü İsmail Şah tutuklandı.