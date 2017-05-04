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Bir Garip “Kaza”!

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04 Mayıs 2017 Perşembe 09:11

Erçetin Kıbrıs’a Öğretmen Oldu

Erçetin Kıbrıs'a Öğretmen Oldu
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Kendine has sesi ve üslubuyla 20 yıldır müzik piyasasının yıldız isimlerinden olan Candan Erçetin, şimdilerde adamızda Yakın Doğu Üniversitesi'nde müzik tarihi dersleri veriyor.
Galatasaray Lisesi'nde müzik öğretmenliği yaptığı dönemde müzik albümü yaparak şöhreti yakalayan Candan Erçetin kariyerine yine öğretmen olarak devam ediyor. Ünlü sanatçı ülkemizde Yakın Doğu Üniversitesi'nde müzik tarihi dersleriyle öğrenci karşısına çıkıyor. 
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Erçetin Kıbrıs’a öğretmen Oldu
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