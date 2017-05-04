Erçetin Kıbrıs’a öğretmen Oldu

Galatasaray Lisesi'nde müzik öğretmenliği yaptığı dönemde müzik albümü yaparak şöhreti yakalayan Candan Erçetin kariyerine yine öğretmen olarak devam ediyor. Ünlü sanatçı ülkemizde Yakın Doğu Üniversitesi'nde müzik tarihi dersleriyle öğrenci karşısına çıkıyor.
Galatasaray Lisesi'nde müzik öğretmenliği yaptığı dönemde müzik albümü yaparak şöhreti yakalayan Candan Erçetin kariyerine yine öğretmen olarak devam ediyor. Ünlü sanatçı ülkemizde Yakın Doğu Üniversitesi'nde müzik tarihi dersleriyle öğrenci karşısına çıkıyor.