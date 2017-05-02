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02 Mayıs 2017 Salı 14:41

Ercan’da Yine Uyuşturucu

Ercan'da Yine Uyuşturucu
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Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’den ülkemize turist olarak tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile gelen zanlı Hamit Çoban temianata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Aykut Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı Hamit Çoban’ın 28 Nisan tarihinde, saat 12.00 sıralarında Ercan Havaalanından ülkemize giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy tasarından tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının üzerinde yapılan aramada pantolon cebinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde turist statüsünde olduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 20 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.  
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Ercan’da Yine Uyuşturucu
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