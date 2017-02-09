Ercan’da Yine Uyuşturucu





Ercan Havaalanından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edilerek tutuklanan zanlı Ş.İ.B dün Lefkoşa'da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor huzurda bulunan zanlı Ş.İ.B 8 Şubat 2017 tarihinde saat 23.50'de Ercan Havaalanından ülkemize giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını aleyhine başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve alınan emarelerin tahlile gönderileceğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etap 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı poliste 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.