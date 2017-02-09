Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Şubat 2017 Perşembe 11:56

Ercan’da Yine Uyuşturucu

Ercan'da Yine Uyuşturucu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
 Ercan’da Yine Uyuşturucu

 Ercan Havaalanından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edilerek tutuklanan zanlı Ş.İ.B dün Lefkoşa'da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor huzurda bulunan zanlı Ş.İ.B 8 Şubat 2017 tarihinde saat 23.50'de Ercan Havaalanından ülkemize giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını aleyhine başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve alınan emarelerin tahlile gönderileceğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etap 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı poliste 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKINCI: “’MÜZAKERE EDİLMESİN, ARTIK MASA DEVRİLSİN’ SÖYLEMİ HALKIN BANA VERDİĞİ GÖREVLE UYUŞMAZ” AKINCI: “’MÜZAKERE EDİLMESİN, ARTIK MASA DEVRİLSİN’...
6 Saat Elektrik Yok 6 Saat Elektrik Yok
ÖZGÜRGÜN: `DEMOKRASİ İÇİN BASIN ELZEM` ÖZGÜRGÜN: `DEMOKRASİ İÇİN BASIN ELZEM`
Saner, İİT’nin “Aile Değerlerini Ve Evlilik Müessesesini Koruma” Konulu Toplantısına Katıldı Saner, İİT’nin “Aile Değerlerini Ve Evlilik...
BU SAHTEKARLIĞA DİKKAT! BU SAHTEKARLIĞA DİKKAT!
Hava Önümüzdeki Günlerde 5 Derece Soğuyacak Hava Önümüzdeki Günlerde 5 Derece Soğuyacak
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

AKINCI: “’MÜZAKERE EDİLMESİN, ARTIK MASA...

Haberi Oku