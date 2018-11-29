Ercan’da iki hapla yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin, 28 Kasım’da saat 12.25’de Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlı Çağrı Başkal’ın tasarrufunda iki adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Fadıl Metin, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini ancak tahkikatın devam ettiğini söyledi. Metin, zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

