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Ercan’a inişlere sis engeli...

İki uçak sis yüzünden Ercan'a inemeyince Antalya'ya indi

Ercan’a inişlere sis engeli...

İki uçak sis yüzünden Ercan'a inemeyince Antalya'ya indi

30 Nisan 2018 Pazartesi 07:31
Ercan’a inişlere sis engeli...

GECE YARISINDAN SONRA ETKİLİ OLAN SİS NEDENİYLE TOPLAMDA ÜÇ DENEME YAPAN İKİ UÇAK ERCAN’A İNEMEYİNCE ANTALYA’YA YÖNLENDİRİLDİ

SİSİN DAĞILMASIYLA UÇAKLAR SABAHA YAKIN ERCAN’A GELDİ

 İstanbul Sabiha Gökçen ile Atatürk havalimanlarından kalkan iki uçak,  gece yarısından sonra etkili olan sis nedeniyle Ercan Havalimanı’na inemedi.  
Toplamda 3 deneme yapan ancak Ercan’a inmeyen iki uçak da Antalya Havalimanı’na yönlendirildi. Bir süre burada bekleyen uçaklar sisin dağılmasıyla sabah saatlerinde Ercan’a geldi. 
Sabah saatlerinde etkili olan sis, karayolu ulaşımını da etkiledi.
Sivil Havacılık Dairesi Ercan Hava Trafik Ekip Sorumlusu Özgür Ergüden ile Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran konuyla ilgili TAK’a açıklama yaptı.

UÇAKLARDAN BİRİ İKİ, DİĞERİ DE BİR KEZ ERCAN’A İNMEYİ DENEDİ, İNEMEDİ
Ercan Hava Trafik Ekip Sorumlusu Ergüden, Sabiha Gökçen-Ercan seferini yapan PGT 1898 sefer sayılı uçağın gece yarısından sonra Ercan’a inmek için iki kez girişim yaptığını ancak yoğun sis nedeniyle iniş yapamadığını söyledi. 
Ergüden, saat 00.55’te Antalya’ya yönlendirilen ve bir süre burada bekleyen uçağın saat 04.19’da Ercan’a indiğini bildirdi. 
Diğer uçakla ilgili de bilgi veren Ergüden, Atatürk Havalimanı’ndan kalkan THY 964 sefer sayılı İstanbul-Ercan seferini yapan uçağın tek seferlik girişimde Ercan’a inemediğini ve saat 01.45’te Antalya’ya yönlendirildiğini söyledi. Özgür Ergüden, uçağın saat 06.19’da Ercan’a indiğini kaydetti. 
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran ise sisin dün de bugün de etkili olacağının duyurulduğunu anımsattı.
Buran, “Bugünlerde oluşan sisler, ısınan havanın yükselmesi ve üst atmosferde daha sıcak havayla karşılaşarak yere çökmesiyle meydana gelen radyasyon sisleridir” dedi.
Buran, sisin sıcaklığın en düşük, nemin en yüksek olduğu sabah saatlerinde görüldüğünü de sözlerine ekledi.
 

Son Güncelleme: 30.04.2018 10:44
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