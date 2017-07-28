Ercan’da Bu Ay Gökhan Gökberk’in Fotoğrafları Sergileniyor

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Gökberk’in ilk kişisel sergisi olan “İz” adlı sergide sanatçının; Kıbrıs manzaraları, insanları ve sürreal çalışmalarını yansıtan fotoğrafları sergileniyor.

Lefkoşa, 28 Temmuz 17 (.): T&T Havalimanı İşletmeciliği’nin aylık olarak Ercan Havalimanı’nda açtığı sergilerde bu ay Kıbrıslı Türk genç fotoğraf sanatçısı Gökhan Gökberk’in fotoğraf sergisi yer alıyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nin aylık olarak Ercan Havalimanı’nda açtığı sergilerde bu ay Kıbrıslı Türk genç fotoğraf sanatçısı Gökhan Gökberk’in fotoğraf sergisi yer alıyor.