Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Mayıs 2017 Perşembe 11:10

Ercan- Akıncılar Yolu Yarın Açılıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, &nbsp;Ercan- Akıncılar yolunun 43 yıllık özlemi bitireceğini ve Akıncılar’ı KKTC’ye daha da yakınlaştıracağını kaydetti.

Ercan- Akıncılar Yolu Yarın Açılıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

BAKAN DÜRÜST AÇILIŞA TÜM HALKI DAVET ETTİ

Lefkoşa, 4 Mayıs 17 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst,  Ercan- Akıncılar yolunun 43 yıllık özlemi bitireceğini ve Akıncılar’ı KKTC’ye daha da yakınlaştıracağını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, yarın saat 17.30’da Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından gerçekleştirilecek tarihi açılışa tanıklık etmek üzere tüm halkı davet etti.

Dürüst, Akıncılar yolunun temelinin yaklaşık olarak 5 ay önce atıldığını hatırlatarak, yolun,  KKTC’nin ileriye doğru gidişinde, kalkınmasında son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Dürüst,  Akıncılar’ın 43 yıllık özleminin son bulacağı projede KKTC’nin ilk tünel projesinin de yer aldığını kaydetti.

Dürüst; “Gerek Güney Kıbrıs’tan gelen komşularımızın gerekse de Akıncılar köyündeki kardeşlerimizin, ister yurt içinden isterse de yurt dışından olsun, kimlik kartı göstermeksizin, günün her saatinde Akıncılar’a gidebilmesini sağlayacak olan bu projenin, özellikle 7 Mayıs Akıncılar Festivali öncesinde bitirilmesi için, Bakanlık olarak çok çaba sarf ettik. Akıncılar bundan böyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne daha da yakınlaşmıştır” dedi.

(YIL/HA)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis “trafik Güvenliği” Konusunda Olağanüstü Toplandı (5) Meclis “trafik Güvenliği” Konusunda Olağanüstü...
Polis Genel Müdürlüğü Trafik Haftası Etkinlikeri Düzenliyor Polis Genel Müdürlüğü Trafik Haftası Etkinlikeri...
Meclis “trafik Güvenliği” Konusunda Olağanüstü Toplandı (4) Meclis “trafik Güvenliği” Konusunda Olağanüstü...
En Çok Yağış Ercan’a Düştü En Çok Yağış Ercan’a Düştü
Kar-iş’in Meclis Önündeki Araçlı Eylemi Kar-iş’in Meclis Önündeki Araçlı Eylemi
Meclis Önünde Trafik Eylemi Yapıldı Meclis Önünde Trafik Eylemi Yapıldı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Meclis “trafik Güvenliği” Konusunda Olağanüstü...
UBP Grup Başkan Vekili Ersin Tatar, trafik konusunda Meclis çatısı altında uzmanların da yer alacağı bir...

Haberi Oku