Ercan- Akıncılar Yolu Yarın Açılıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Ercan- Akıncılar yolunun 43 yıllık özlemi bitireceğini ve Akıncılar’ı KKTC’ye daha da yakınlaştıracağını kaydetti.

BAKAN DÜRÜST AÇILIŞA TÜM HALKI DAVET ETTİ

Lefkoşa, 4 Mayıs 17 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Ercan- Akıncılar yolunun 43 yıllık özlemi bitireceğini ve Akıncılar’ı KKTC’ye daha da yakınlaştıracağını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, yarın saat 17.30’da Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından gerçekleştirilecek tarihi açılışa tanıklık etmek üzere tüm halkı davet etti.

Dürüst, Akıncılar yolunun temelinin yaklaşık olarak 5 ay önce atıldığını hatırlatarak, yolun, KKTC’nin ileriye doğru gidişinde, kalkınmasında son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Dürüst, Akıncılar’ın 43 yıllık özleminin son bulacağı projede KKTC’nin ilk tünel projesinin de yer aldığını kaydetti.

Dürüst; “Gerek Güney Kıbrıs’tan gelen komşularımızın gerekse de Akıncılar köyündeki kardeşlerimizin, ister yurt içinden isterse de yurt dışından olsun, kimlik kartı göstermeksizin, günün her saatinde Akıncılar’a gidebilmesini sağlayacak olan bu projenin, özellikle 7 Mayıs Akıncılar Festivali öncesinde bitirilmesi için, Bakanlık olarak çok çaba sarf ettik. Akıncılar bundan böyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne daha da yakınlaşmıştır” dedi.

(YIL/HA)