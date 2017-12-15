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Ercan zanlıları teminata bağlandı

Ercan zanlıları teminata bağlandı

15 Aralık 2017 Cuma 15:09
Ercan zanlıları teminata bağlandı
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Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Türkiye’den tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile gelen ve detektör köpeği tarafından tespit edilen zanlılar Mehmet Dadük ve Emrah Paklacı teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç huzurda bulunan zanlıların 12 Aralık tarihinde farklı saatlerde Ercan Havaalanından ülkeye giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği tarafından tespit edildiğini ve üzerlerinde yapılan aramada zanlı Paklacı’nın tasarrufunda yaklaşık 1 gram, zanlı Dadük’ün ise
tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlı Dadük’ün ülkemizde çalışma izinli statüsünde olduğunu,
zanlı Paklacı’nın ise turist olduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların statülerine göre teminata bağlanması gerektiğini belirterek zanlı Paklacı’nın davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi. Kıdemli Yargıç zanlı Dadük’ün ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi ve 5 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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