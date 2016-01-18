Ercan Seferleri İptal

ERCAN SEFERLERİ İPTAL

Pegasus Havayolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na saat 08:10’da kalkması gereken PC501 sayılı seferi; Türk Hava Yolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na saat 09:55’te kalkması gereken TK973 uçuşu Türk Hava Yolları’nın Ankara Esenboğa Havalimanı’na saat 10:10’da yapılması gereken TK 7381 sayılı seferi Türk Hava Yolları’nın İstanbul Atatürk Havalimanı’na saat 21:35’te yapılması gereken TK 963 sayılı seferi





Ercan Havalimanı’na yapılması gereken ancak iptal edilen seferler: Pegasus Havayolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan saat 07.15’te yapılması gereken PC520 sayılı seferi Türk Hava Yolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan saat 08.55’te yapılması gereken TK972 uçuşu Türk Hava Yolları’nın Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan saat 9.35’te yapılması gereken TK7380 sayılı seferi Türk Hava Yolları’nın İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan saat 20.40’ta yapılması gereken TK962 uçuşu Pegasus Havayolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan saat 21.05’te yapılması gereken PC502 sayılı seferi.



