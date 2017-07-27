Ercan – İstanbul Uçağı Büyük Tehlike Atlattı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, bugün saat 16.35 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan kalkan Airbus 320 uçağının İstanbul semalarında büyük tehlike atlattığını açıkladı.Bakan Dürüst BRT muhabirine yaptığı açıklamada, 156 yolcu ile hareket eden uçağın İstanbul’da yoğun yağış, fırtına ve dolu nedeniyle uçağın ciddi hasar gördüğünü belirtti.Bakan Dürüst, Ercan-İstanbul uçağına çarpan dolu ve yıldırım nedeniyle uçağın radar sitemi, kokpitin ön camı ile uçağın ön tarafının hasar aldığını söyledi.Hasar nedeniyle Çanakkale askeri havalimanına acil iniş yaptırtılan uçağın ciddi hasar görmesi nedeniyle uçamayacağını belirten Dürüst, uçak içerisindeki yolcuların yine başka bir uçakla bu akşam İstanbul’a götürüleceğini belirttiBakan Dürüst, 156 yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğunu da açıkladı.Dürüst, İstanbul’daki olumsuz hava koşullarından sadece bu uçağın değil 3-4 uçağın daha zarar gördüğü bilgisinin verildiğini de söyledi.