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Ercan Havalimanı Tartışmaları...

Sendikal Platform, Ercan Havalimanıyla ilgili kontrolörlük olayıyla ilgili Polis Genel Müdürlüğüne şikayette bulundu, polisten olayla ilgili sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

Ercan Havalimanı Tartışmaları...

Sendikal Platform, Ercan Havalimanıyla ilgili kontrolörlük olayıyla ilgili Polis Genel Müdürlüğüne şikayette bulundu, polisten olayla ilgili sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

26 Ocak 2016 Salı 13:42
Ercan Havalimanı Tartışmaları...
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SENDİKAL PLATFORM POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ŞİKAYETTE BULUNDU

ELCİL: "ERCAN'DAKİ OLAYLA İLGİLİ SORUMLULAR KİMSE, ORTAYA ÇIKARILSIN”

 Sendikal Platform, Ercan Havalimanıyla ilgili kontrolörlük olayıyla ilgili Polis Genel Müdürlüğüne şikayette bulundu, polisten olayla ilgili sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

Sendikal Platform adına şikayet başvurusunu Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu'na KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil verdi.

Polis Genel Müdürü ile görüşmesi öncesinde Sendikal Platform adına PGM önünde basın açıklaması yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil'e, KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel ile diğer sendika yetkilileri eşlik etti.

Şener Elcil, ülkede yolsuzluk ve yasa dışılıkların normale döndüğünü ve yapılanın yapanın yanına kaldığını savunarak, bunun ülkede yıllardır böyle olduğunu öne sürdü.

Elcil, bugün de Ercan Havalimanında yaşanan olayın artık toplum vicdanını sızlatan bir duruma dönüştüğünü ifade ederek, Ercan Havalimanın özelleştirmesinde yaşanan süreci yakından takip ettiklerini kaydetti.

Ercan’da yatırım yapacak şirketi denetleyecek şirketle ilgili yasadışılıklar bulunduğunu savunup, bunu Ombudsman'ın tespit ettiğini ve rapor yayınladığını belirten Elcil, raporda usulsüzlükler ve yasadışılıkların bulunduğunu ve bu olayların üzerine gidilmesini istediklerini ifade etti. Elcil, bu amaçla konu hakkında polise suç duyurusunda bulunmaya geldiklerini söyledi.

Olayın takipçisi olacaklarını dile getiren Elcil, Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun "şebekeden" bahsettiğini, bu tip şeyleri de içeren şikayet başvurusunu Ombudsman raporu ile birlikte Süleyman Manavoğlu'na sunup şikayetçi olacaklarını kaydetti.

Ercan olayıyla ilgili Ulaştırma Bakanı Ertuğruloğlu ve Bakanlar Kurulu dahil her kimse sorumlular hakkında şikayetçi olacaklarını ifade eden Elcil, polisin araştırmasını yapıp sonuçları Savcılığa havale etmesini ve yargının da kararını vermesini istediklerini söyledi.

Elcil, "Bakanlar Kuruluysa Bakanlar Kurulu, yapanın yanına kalmamasını istiyoruz. Halkın adalet duygusu sarsılmamalı. Kimse sorumlu hesap vermeli" dedi.








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Ercan Havalimanı Tartışmaları...
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