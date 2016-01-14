Ercan Havalimanı İnşaatı Devam Ediyor

T&T HAVALİMANI İŞLETMESİ TÜNEL VE PİST ÇALIŞMALARINI BASINA TANITTI

“DENETİM HİZMETİNİ ÖDEMEYECEĞİMİZİ HÜKÜMETE İLETTİK… KURUL KARARINI BEKLEYECEĞİZ”

“PİSTİN YAPILACAĞI ALANLA İLGİLİ İHY’NİN ARA EMRİ VAR… ÇÖMLEKÇİ ÇİFTLİK ALANI DA HENÜZ TESLİM EDİLMEDİ”

T&T Havalimanı İşletmesi, yeni Ercan Havalimanı’na destek verilmesi ve şirketin önünün açılması durumunda projenin en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

T&T Havalimanı İşletmesi, Ercan’da ortaklar arasında yaşanan sıkıntının mahkemede olduğunu, bu sıkıntının projeyi kesinlikle aksatmayacağını vurguladı, şirketin her adımının sürekli devlet tarafından denetim altında olduğunu kaydetti.

T&T Havalimanı İşletmesi, yeni Ercan Havalimanı inşaatında devam eden pist ve tünel çalışmalarını basına tanıttı.

Akıncılar yolu üzerinde bulunan inşaat alanı içinde düzenlenen inceleme gezisinde proje ile ilgili basına brifing verildi, çalışmalar anlatıldı, terminal binası, apron, pist, servis yollarının bulunacağı yerler gösterildi.

T&T Havalimanı İşletmesi, projenin en kısa sürede tamamlanması için hükümetin önlerindeki istimlak, yer teslimi ve proje çalışmalarındaki sıkıntıları aşması ve şirketin önünü açması çağrısında bulundu.

Proje Müellifi Tunç Adanır gezi sırasında basına inşaat çalışmaları hakkında bilgi verdi, çalışmaları anlattı, 6 ay içinde tüm kazı işlerinin tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Tünel inşaatının Eylül 2015'te başladığını, 12,5 metre genişlik, 6 metre yükseklik ve 530 metre uzunluğunda olacak tünelin havalimanı ve civar köylere ulaşım için kullanılacağını kaydetti.

Tünelde 3 gidiş 3 geliş yol olacağını, havalandırmalar, yangın söndürme noktaları ve acil servis bağlantı noktalarını içereceğini ifade eden Adanır, inşaatın planlama inşaat dairesi tarafından denetlenerek yapıldığını kaydetti.

Adanır, temmuz ayında beton işinin bitmesinin hedeflendiğini, daha sonra elektrik ve asfalt işlerinin yapılacağını belirtti.

Pist başı ve pist alanı içerisinde yapılan bilgilendirmede konuşan Adanır, yeni pistin 3200 metre uzunluk, 45 metre genişlik, banketlerle toplanda 60 metre genişlikte olacağını söyledi.

PİST ALANI GECİKEBİLİR, ARA EMRİ VAR

Adanır, pistin yapılacağı alanda İstanbul Havayolları hangarının bulunduğunu ve bu konuda ara emri alındığını, bu yüzden araziye giremediklerini ve pistin yapımının gecikebileceğine işaret etti, sorunun erken zamanda çözümleneceğine inandığını dile getirdi.

ÇİFTLİK ALANI TESLİM EDİLMEDİ

Çömlekçi Çiftliği’nin bulunduğu yerin de henüz kendilerine teslim edilmediğini belirten Adanır, pistin başında bulunan bu yer ile ilgili sıkıntının da sürdüğünü kaydetti.

Amaçlarının projeyi hızlı bir şekilde gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Adanır, projenin 20 aya kadar tamamlanabileceğini ancak engellerin hızlı bir şekilde önlerinden kaldırılması gerektiğini söyledi.

Bu arada, havalimanı arazisi içerisinde yaklaşık 8 bin civarında ağaç kesilirken, mevcut alan içerisinde başka ağaç kesilmeyeceği ve yeni ağaçlandırmaların yapılacağı da öğrenildi.

T&T Havalimanı İşletmesi Genel Müdürü Serhat Özçelik de, inceleme sonrası yaptığı basın toplantısında, saha çalışmalarının ardından basına projeyi anlattı, teknik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özçelik, şirketin ihale sürecinin ardından yaptığı çalışmalar ve mevcut binadaki iyileştirmeler hakkında bilgi verdi, hükümet ve bakanlıktan projeye destek istedi.

Özçelik, havalimanının desteklenmesi ve iyi bir noktaya getirilmesinin turizm, eğitim ve ülke için önemine işaret ederek, mevcut havalimanının da uluslararası standartlarda hizmet verdiğini, çalışanların çoğunun KKTC vatandaşı olduğunu, satın almaların ülkeden sağlandığını, mükellefiyetleri yerine getirdiklerini, vergilerini düzenli ödediklerini ve vergi sıralamasında üst sıralarda olduklarını ifade etti.

Özçelik, KKTC ekonomisine doğrudan katkı sağladıklarını, hiçbir vergi borçlarının olmadığını söyledi; özellikle turizm sektörüne katkı sağladıklarını, eğitim alanında üniversitelerle çalıştıklarını, staj olanağı tanıdıklarını anlattı.

Ercan’a 2.5 milyon yolcu gelirken şimdi bu sayının 3.5 milyona çıktığını, mevcut binanın yetersiz kaldığını, bu yüzden amacın havalimanını bir an önce bitirilmesi olduğunu belirten Özçelik, devletten destek ve sıkıntılar konusunda önlerini açmasını beklediklerini kaydetti.

“DENETİM HİZMETİNİ ÖDEMEYECEĞİZ… KURUL KARARINI BEKLEYECEĞİZ”

Denetim ile ilgili muhatabın bakanlık olduğunu, denetim yapacak şirket konusunda hükümeti bekleyeceklerini ve son günlerde gündemde olan denetim hizmetini ödemeyeceklerini hükümete ilettiklerini söyleyen Özçelik, bakanlar kurulu kararını bekleyeceklerini kaydetti.

Özçelik, Terminal Yapı ile sorunun sorulması üzerine, ihale süreci de dahil atılan tüm adımların sürekli denetim altında olduğunu kaydetti, ortakların da bir birini denetleyebildiğini işaret etti ve hukukta olan bir konu hakkında spekülatif açıklamalara önem vermeden işlerine devam ettiklerini işaret etti.

Özçelik, "T&T tüm organlarıyla görevde, süreçte sıkıntı yaşanmaz" dedi ve projeyi 20 ayda bitirebileceklerini söyledi, "engeller kaldırılsın istiyoruz, amaç en kısa sürede kaliteyi artırmaktır" diye konuştu.

Proje Müellifi Tunç Adanır da, basın toplantısında, basına projenin teknik detayları hakkında bilgi vererek, Eylül ayında tünelin kazı, betonarme işlerinin başladığını, tam kapasitede işlerin sürdüğünü söyledi.

Adanır, projenin çok daha hızlı ilerlemesi için çalıştıklarını ve süreci hızlı bir şekilde tamamlamayı istediklerini söyledi.

Tüneldeki çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Adanır, sürecin dere, tünel, yeni pistin yapılması, eski pistin iyileştirilmesi, apron ve yeni terminalin yapılması şeklinde olacağını anlattı.

Tünelin betonarmesinin Temmuz ayında tamamlanmasını hedeflediklerini, kazı dolgu üst katman projelerini 6 ayda tamamlayabileceklerini ve pist çalışmalarının yıl içinde tamamlanacağını anlatan Adanır, terminal projesini de bakanlığa sunduklarını, bakanlıktan onay gelirse işlemlerin tamamlanacağını ve inşaat sürecine geçileceğini kaydetti.

Etap etap projelerin tamamlanmasının ardından projenin tamamlanması için 20 ay gibi bir öngörüde bulunduklarını ancak önlerine dere deplasesi kamulaştırılması, İstanbul Havayolları Hangarı ve terminal projesi onayı gibi sıkıntılar bulunduğuna dikkat çeken Adanır, projenin 160 bin metrekare, 5-7 milyon yolcuya hitap edecek, 1500 metrekare otopark, uluslararası standartlarda bir sınıfta hizmet verecek, 7 körüklü, toplamda 18 adet uçak park yerini kapsadığına vurgu yaptı.

Hangar sorunun pist çalışmalarını yavaşlattığını, bu yüzden sorunun çözümlenmesi gerektiğini ifade eden Adanır, yeni Ercan'da büyük tip uçakların da iniş kalkış yapılabileceğini kaydetti.

Adanır, "Biz teknik ekip olarak idari problemler ne olursa olsun inşaat sürecini en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. 20 bin metre kareden 160 bine geçilecek, hiç zaman kaybetmeden projeyi tamamlamak için geceli gündüzlü çalışacağız" dedi.

Uçakların ineceği noktalarda uluslararası standartlara göre uygulamalar yapıldığını, beton işlerinde yerli firma Korman ile çalıştıklarını, kullanılan her türlü malzemenin tahlilinin yapıldığını, denetimin her aşamada Planlama İnşaat Dairesi tarafından yapıldığını vurgulayan Adanır, ülkeye uluslararası bir havayolu kazandıracak deneyim ve altyapıda olduklarını kaydetti.























..................................