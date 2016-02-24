Ercan Havaalanında Uçuşlar Kapatılıyor
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, Şubat ayı maaşlarının bir kuruşunun dahi eksik yatırılması halinde Ercan Havalimanı’nın 1 Mart’tan itibaren öğlen saat 12.00’den gece saat 00.00’a kadar uçuşlara kapatılacağını belirtti.
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, Şubat ayı maaşlarının bir kuruşunun dahi eksik yatırılması halinde Ercan Havalimanı’nın 1 Mart’tan itibaren öğlen saat 12.00’den gece saat 00.00’a kadar uçuşlara kapatılacağını belirtti.
Son Güncelleme: 24.02.2016 18:54