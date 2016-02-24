Ercan Havaalanında Uçuşlar Kapatılıyor

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, Şubat ayı maaşlarının bir kuruşunun dahi eksik yatırılması halinde Ercan Havalimanı’nın 1 Mart’tan itibaren öğlen saat 12.00’den gece saat 00.00’a kadar uçuşlara kapatılacağını belirtti.





Son Güncelleme: 24.02.2016 18:54