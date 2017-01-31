Ercan Havaalanında Silahsız Soygun mu?



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Geçtiğimiz yıllarda özelleştirme adı altında Kıbrıs Türklerini ve gelen turistlere soymaya yönelik resmen peşkeş çekilen Ercan Devlet Havaalanında soygunun boyutlarının hergün arttığı iddia ediliyor.Kıbrıs Manşete ulaşarak şikayette bulunan ismi bizde mahfuz bir vatandaş dünyanın en pahalı havaalanlarinda bile DUTY FREE SHOPLARIN iç piyasadan kesinlikle ucuz olmasına rağmen KKTC'DE durumun tam tersi olduğunu iddia etti. Özelleştirme sonrası alandaki DUTY FREE SHOP sayısı Teke indirilerek alandaki rekabet ortamının kaldırılması sonrası Duty Freeler iç piyasadan daha pahalı fiyata yükseltildi .Kıbrıs Manşete şikayette bulunan ismi bizde mahfuz vatandaş Lefkoşa'daki bir markette 115 TL olarak satılan 1 litrelik Chivas Regal 12 yıllık viskiyi Duty Freeden 143 TL bedelle almak zorunda kalınca hayretlerini gizleyemeyerek isyan etti. İç piyasada market kazancı, pazarlama ve dağıtım maliyetleri gibi faktörlere rağmen 115 TL fiyatla satılabilen bir içkinin birçok vergiden muaf olduğu bir alanda %30'a yakın bir farkla pahalıya satılmasına isyan eden vatandaşlar Turizm Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile rekabet kurulunu konuyla ilgili denetim yapmaya davet ettiler .