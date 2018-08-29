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Ercan Havaalanı'ndaki eylem sona erdi

Ercan Havaalanı'ndaki eylem sona erdi

29 Ağustos 2018 Çarşamba 05:46
Ercan Havaalanı'ndaki eylem sona erdi

Hükümetin ek mesailerle ilgili kararının ardındandan Ercan Havaalanında saat 19:00'da Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası tarafından başlatılan eylem sona erdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Ercan Havaalanı'nda uygulanan eylem sona erdi" açıklamasında bulundu. Atakan, asgari yarım saat içinde (01:00 civarı) havaalanı normal akışına dönecek. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren tüm hava trafik kontrolörü arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim" ifadesini kullandı. 

Bakan Atakan, TAK'a yaptığı açıklamada da, "vatandaşlarımızın, turistlerin , ağlık ya da iş gereği bir zorunlu amaç için seyahat edenlerin yaşadığı mağduriyeti devam ettirmemek için istişareler yapıldı ve havaalanındaki işleyiş normale döndü" dedi.  

Tolga Atakan, Bakanlığın hava trafik kontrolörlerinin ve sivil havacılığın öneminin farkında olduğunu ve sorunların giderilmesi yönündeki istişarelere bundan sonra da devam edileceğini vurguladı. 

Bakanlar Kurulu, dün akşam saatlerinde Ercan Havaalanı'ndaki eylemin 60 gün süre ile ertelenmesine karar vermiş, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası ise hükümetin kararını tanımadığını söyleyerek eyleme devam edeceğini bildirmişti.

Ercan Havaalanı'nda eylem nedeniyle çok sayıda uçuş gerçekleştirilememiş, THY, Pegasus ve Atlasjet yarın sabaha kadar seferlerin yapılmayacağını duyurmuştu.

Son Güncelleme: 29.08.2018 08:58
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