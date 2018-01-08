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Ercan'dan ÇIKAMADI
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Ercan'dan ÇIKAMADI

Ercan'dan ÇIKAMADI

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:37
Ercan'dan ÇIKAMADI
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PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET
07.01.2018 tarihinde, Ercan Havaalanında, yolcu beraberinde 10.000 Euro veya muadili paradan fazla olan para ile yetkili makamlara beyan etmeden seyahat etmek yasak olmasına rağmen, O.A.(E-
44) 15.000 ABD Doları nakit parayı, T.A. (E-50) 15.000 ABD Doları nakit parayı ve M.İ. (E-57) de 15.800 ABD Doları ve 38.000 TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacakları sırada tespit edilmişlerdir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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