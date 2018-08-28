Ercan'daki eylem yasaklandı!

Bakanlar Kurulu acil önlem alarak HTSK'nin eylemini yasakladı

Bakanlar Kurulu Ercan'da başlatılan ek mesai yapmama kararını yasakladı.

Ercan Havalimanı darmadağın Oradaki personel yok ek mesai olmadığı için haklı olarak çalışmıyorlar. Halk isyan etti.Hani siz işçinin emekçinin yanındaydınız ya bir zamanlar öyle palavralar söylüyordunuz ya şimdi al bakanlar kurulunu gidin ercan havalimanına işleri siz yapın yolcuları mağdur etmeyin bu yolcular suçu günahı ne Hale’n daha o koltukta oturursunuz ya diyecek kelime bulamıyorum. Halk isyan etti hükümet istifa sesleri yükseldi.

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

