Ercan'da Şok Olay! Fuhuş Damgası Vuruldu

ERCAN’A GELEN KADINA KORKUNÇ MUAMELE

Ercan Havalimanı’nda dün ilginç bir olay yaşandı. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’nin haberine göre, Kıbrıslı vatandaş olan G.H isimli vatandaşın Gürcistan’dan gelen sevgilisi N.C ve sevgilisinin arkadaşı olan N.T isimli kişiler havalimanında mahsur kaldı. Muhaceret kontrolü sırasında sorun yaşayan N.C ve N.T isimli kişiler, “uygunsuz giriş” gerekçesiyle adaya geçişine izin verilmedi. Nişanlısı olacak kızın havalimanında mahsur kaldığını belirten G.H, “14 Şubatı beraber geçirmek istedik. Gürcistan’dan misafirim olarak geldiler. Yakın nişanlım diyorum kendisine çünkü geldiğinde güzel bir gün olması nedeniyle nişan takacaktık ama müsaade etmediler” şeklinde konuştu.



“İçerdeki polisle arbede yaşadık”



Çok yakın arkadaşıyla beraber geldiklerini ifade eden G.H yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Kız arkadaşımın uçağı 11.35’te indi. Gürcistan-İstanbul aktarmalı olarak gelecekti. Bende o saatlere yakın havalimanına gidiyordum. Çok yakın arkadaşıyla beraber geldiler, o da benim arkadaşımdı. Kız arkadaşım benim adresimde kalacaktı. Ortak olan arkadaşımız da beş yıldızlı bir otelde kalacaktı, hatta rezervasyonu yapmıştım. Sadece geri dönüş biletleri yoktu. Bu nedenle içerdeki polisle arbede yaşadık.



“Oraya gittiğimde beni arayan numarayı defalarca aradım cevap vermediler”



Ben araç içerisindeyken havalimanındaki polis aradı durumu belirtti. Bir bayan var dediler. Ben de ‘evet doğrudur, kendisi benim sevgilim oluyor yanındaki bir bayan daha olması lazım o da ortak kız arkadaşımızdır’ dedim. Polis ‘tamam’ deyince ben de bir sıkıntı olmadığını düşündüm. Oraya gittiğimde beni arayan numarayı defalarca aradım cevap vermediler. Sonrasında oradaki polise danıştım. Beni orada 2 saat beklettiler. Akabinde muhaceretle ilgilenen bir yetkili varmış. Haftasonu olduğu için amirleri çalışmıyormuş. Kendisiyle telefonla görüşme talebinde bulundum ulaşamadık. Oradaki bir polis arkadaştan cep telefonunu istedim. Kendi şahsi telefonumdan aradım ve durumu izah ettim.



“Aradığım polis amiri bana ‘girmeleri uygunsuzdur’ dedi”



Aradığım polis amiri bana ‘girmeleri uygunsuzdur’ dedi. Neye göre uygunsuz olduğunu sormak istedim. Çünkü sevgilimin annesi, babası ve bütün akrabaları buraya geldiğini biliyor. Şimdi herkes beni arıyor telefon trafiği yaşıyorum. Böyle bir şeyi nasıl uygunsuz gördünüz diye sorduğumda ‘buraya fuhuş yapmak için gelmediler mi’ dediğinde bütün sinirlerim bozuldu. Kendisiyle birbirimize girdik. Ardından beni tehdit etti ekip çağırıp beni tutuklatacakmış. Kendisine Pazartesi günü kanuni yollarla bu işe başvuracağımı belirttim.”



“Bırakın gireyim göreyim dedim ona bile müsaade etmediler”



Yasal işlemleri başlatacağını belirten G.H, “Telefon konuşmasında yasal yollara başvuracağımı söyledim. Çünkü sizin böyle bir yasal hakkınız yok. Bununla beraber bu ülkede yasa vardır. KKTC’nin diğer ülke vatandaşlarına 90 gün vize verme hakkı vardır. Ben bu hakkı istediğimi belirttim. Sevgilimin kalacağı yer ada benim yerim yurdum belli. Kıbrıs vatandaşıyım ve biz ailecek Kıbrıslıyız. Bana uygun görmediklerini söyledi neye göre uygun görmüyorsunuz dediğimde ise bana bunun açıklamasını yapmadılar. Hala sevgilim ve kız arkadaşı havalimanında bekletiliyor. Bana siz neden gelmediniz dediler, ben de geldiğimi ve defalarca kez onları aradığımı söyledim. Bırakın gireyim göreyim dedim ona bile müsaade etmediler.”



Görevli: “Bu ülkeye herkes elini kolunu sallayarak giremez”



Ercan Havalimanı’nda çalışan ve Haberal Kıbrıslı gazetesine açıklamada bulunan görevli ise, Ada’ya herkesin elini kolunu sallayarak giremeyeceğini vurguladı. Görevli, “Dışarıya bilgi vermek yasaktır ve bununla beraber öyle bir olay yoktur. Öncelikle burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir. Bu ülkeye herkes elini kolunu sallayarak giremez. Bu ülkeye giriş yapabilmek için belirli kıstaslar vardır” dedi.



KAYNAK: HABERAL KIBRISLI

Son Güncelleme: 31.01.2016 19:30