Ercan'da Sahte Dolar

SAHTE PARA TASARRUFU VE TEDAVÜLE SÜRME

11.04.2018 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Ercan Havaalanında yolcu olarak bulunan O.K.(E-21), havaalanı içerisindeki Adem Kaner Duty-Free isimli iş yeri içerisinde yapmış olduğu alışverişe karşılık tasarrufunda bulunan ve sahte olduğunu bildiği 2 adet 50 ABD Dolarını görevli personele vermek suretiyle tedavüle sürmüştür.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine adı edilenin üzerinde yapılan aramada 3 adet daha sahte 50 ABD Doları nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.