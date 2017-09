Ercan'da Mangal Partisi haberine açıklama

Geçtiğimiz gün Ercan Havalimanı sınırları içerisinde mangal partisi yapan görevlilerle ilgili haberimizde Kıbrıs Manşet'e ulaşan Ercan Havalimanı İtfaiye C Ekibi sorumlusu Canol Dağaştı , 24.09.2017 akşamı C ekibi görevde adıyla sosyal medyada paylaşılan mangal partisi resimler ve videosunun Ercan İtfaiye C Ekibi ile hiçbir alakası olmadığını sosyal medya paylaşımındaki CAS çalışanları C Ekibi olduğunu ve kamu ve sosyal medyada Ercan İtfaiye C Ekibi olarak yanlış anlaşılarak gerek Sivil Havacılık gerekse kamuoyu tarafından tepkilere neden olduğunu belirtti. Kıbrıs Manşet aracılığı ile birkez daha Ercan İtfaiye C Ekibi ile CAS C Ekibi'nin farklı iki ekip olduğu ve mangal partisi resimleri ve videosunun CAS C Ekibi'ne ait olduğu belirtilmiştir.