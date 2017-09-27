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27 Eylül 2017 Çarşamba 06:59

Ercan'da Mangal Partisi haberine açıklama

Ercan'da Mangal Partisi haberine açıklama
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Ercan'da Mangal Partisi haberine açıklama

Geçtiğimiz gün Ercan Havalimanı sınırları içerisinde mangal partisi yapan görevlilerle ilgili haberimizde Kıbrıs Manşet'e ulaşan Ercan Havalimanı İtfaiye C Ekibi sorumlusu Canol Dağaştı, 24.09.2017 akşamı C ekibi görevde adıyla sosyal medyada paylaşılan mangal partisi resimler ve videosunun Ercan İtfaiye C Ekibi ile hiçbir alakası olmadığını sosyal medya paylaşımındaki CAS çalışanları C Ekibi olduğunu ve kamu ve sosyal medyada Ercan İtfaiye C Ekibi olarak yanlış anlaşılarak gerek Sivil Havacılık gerekse kamuoyu tarafından tepkilere neden olduğunu belirtti. Kıbrıs Manşet aracılığı ile birkez daha Ercan İtfaiye C Ekibi ile CAS C Ekibi'nin farklı iki ekip olduğu ve mangal partisi resimleri ve videosunun CAS C Ekibi'ne ait olduğu belirtilmiştir.
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Anahtar Kelimeler
Canol DağaştıErcan İtfaiye C EkibiErcan Havalimanı
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