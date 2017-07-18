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18 Temmuz 2017 Salı 09:15

Ercan'da Gerginlik

Ercan'da Gerginlik
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 Ercan'da Gerginlik

Ercan’da Anadolujet Ankara uçağı 5 saat rötar yaptı ardından İstanbuldan gelen Anadolujet’in İstanbul’a gidecek uçağı Ankara’ya verildi.

Bu kez İstanbul yolcuları için 5 saatlik bir rötar açıklandı.

Yolcular isyan etti. 06.10’da kalkması gereken Ankara uçağı 11.00’da kalkarken  10.45’te İstanbul Sabiha Gökçen’e gidecek olan uçak alınan kararla Ankara’ya gitti. İstanbul uçağının 5 buçuk saat rötarlı kalkacağı duyuruldu

Uçaklardaki aksamanın sabahki Ankara uçağı kabin amirinin rahatsızlanması sonucu olduğu açıklandı. Hem Sabah 5 saat bekleyen Ankara yolcuları hem de İstanbul yolcuları isyan etti

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Havadis

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