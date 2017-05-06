Ercan - Akıncılar Yolu Törenle Açıldı

Ercan-Akıncılar arasındaki yolun açılışı, Ercan bölgesinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Yeni yol sayesinde Ercan civarında askeri bölgeye girmeden, kimlik kontrolü yapılmadan Akıncılar Ercan arası yolculuk yapılabilecek. Yolda 500 metrelik bir de tünel bulunuyor.Tören, bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. İstiklal Marşı okundu, Güzelyurt Halk Dansları Festivali için adada bulunan bazı halk dansları ekiplerinin gösterileri yer aldı. Törene Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün , bazı bakanlar, belediye başkanları, TC Lefkoşa Büyükelçiliğinden temsilciler de katıldı.Siber: En güzel duygu halkın mutluluğuna ortak olmakCumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Sibel Siber, törende yaptığı konuşmada, “güzel bir olayın açılışını yaşıyoruz” diyerek, bölge insanının, kimlik göstermeden kendi yurtlarında köylerine ulaşabilecekleri yollarına kavuştuğuna işaret etti. Akıncıların bir zamanlar bölgenin en gelişmiş köyü olduğunu belirten Siber, Başbakanlık döneminde köye gerçekleştirdiği ziyarette yol ihtiyacının gündeme getirildiğini ve bugün yolun tamamlandığını kaydederek, “Devletin devamlılığı budur işte” dedi.Devlet yönetiminde en güzel duygunun, biten bir projede halkın mutluluğuna ortak olmak olduğunu kaydeden Sibel, projenin tamamlanmasının uzun zaman aldığını, kısa sürede tamamlanabilecek projelere ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle proje konusunda hizmet alınması gerektiğini vurguladı.Başbakan Hüseyin Özgürgün, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Sibel Siber’e, projeye Başbakanlık döneminde fikir sahipliği yaptığı ve açılışına da katıldığından dolayı teşekkür etti. Hükümetin göreve başlamasıyla yol projeleri gündeme geldiğinde, öncelikle Akıncılar yolunun ele alınmasını önerdiğini kaydeden Özgürgün, halkın Akıncılar köyüne kimlik kontrolü yaptırmadan ulaşımını sağlamak, köyün ekonomisinin gelişebilmesi ve “her gün verildi veriliyor” söylemlerinin ortadan kaldırılması bakımından yolun çok önemli olduğunu söyledi.Başbakan Özgürgün, Akıncıların en güzel, en değerli köylerden bir tanesi olduğunu belirterek, “daha önce merkez olan köyün bu yolla birlikte eski görkemli günlerine kavuşmasını” temenni etti. Ekonomik gelişim için öncelikle altyapının geliştirilmesi gerektiğini belirten Özgürgün, “Akıncılar, toprağı çok verimli olan köyün eski günlerine kavuşmak için adım atacaktır” dedi.Lefke-Güzelyurt yolu, Gönyeli- Boğaz yolu, Lefkoşa Çevre Yolunun bitmek üzere olduğunu, Havaalanı-Acapulco Kavşağı-Girne yol projesinin ihalesinin sonuçlandığını belirten Özgürgün, yol ağının geliştirilmesi ve kazasız seyahatin yapılabilmesi için yatırımlara çok önem verdiklerini söyledi. Türkiye’nin KKTC’ye çok ciddi katkılar yapmakta olduğunu, Türkiye olmadan Kıbrıs meselesinin halledilemeyeceğini, KKTC’de siyasi çözümün veya refahın Türkiye’den geçtiğini kaydeden Özgürgün, “Anavatan Türkiye ile birlikte bu topraklarda çok şeyin değişebileceğini düşünüyoruz” dedi. Dünyanın en gelişmiş ülkelerde dahi su sorununun yaşandığını ancak Toroslardan gelen suyun bugün KKTC’ye taşındığını kaydeden Özgürgün, Mesarya’nın sulama projesi ile birlikte tarımsal sanayinin de gelişebileceğini söyledi.Türkiye’den gelen su sayesinde yer altı su kaynaklarının zenginleştirilmesinin de sağlanacağını kaydeden Özgürgün, Barış Suyu diye adlandırdıkları Türkiye’den gelen sudan Kıbrıs Rum Kesiminin de yararlanabileceğini söyledi. Hükümet olarak Akıncıların ekonomik gelişimi için çalışmalar da yapacaklarını söyleyen Özgürgün, “Halkımız boş sözlerle değil, söylemlerle değil, yapılan işin ortaya çıkmasıyla takdirini oraya koyacaktır” dedi. Özgürgün, emeği geçen herkese teşekkür etti ve Akıncılara 43 yıl sonra kimlik kontrolsüz ulaşımın her açıdan bir dönüm noktası olduğunu düşündüğünü söyledi. Geleceğin Türkiye ile birlikte aydınlık olduğuna inanan Özgürgün, Kıbrıs’ta her zaman bir çözüm istediklerini ancak anlaşmanın sıkıntılı görüldüğü dönemlerde yapılan yatırımlarla halkın moralinin arttırılması ve önünün açılması gerektiğini düşünenlerden olduğunu ifade etti.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Başbakan’ın talimatıyla 7 ay önce Ercan-Akıncılar yolu yapımı kararları aldıklarını, Ercan’daki tünelin de tamamlanma gününü daha anlamlı olabilmesi için Ağustos’tan Mayıs ayına çektiklerini belirtti. Gönyeli Çemberi, Gönyeli Boğaz yolu, Güzelyurt- Lefke yolunun da açılışının yakında yapılacağını duyuran Dürüst, “43 yıl sonra kimlik kontrolsüz giriş sağlanabildiği için de büyük mutluluk duyuyorum” dedi.Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, serbest ve kimlik kontrolsüz Akıncılar köyüne ulaşım için yıllarca mücadele verdiklerini söyledi. Barbaros, yolun anlaşılan sürede yapılması ve yol yapımı için sağlanan katkılardan dolayı teşekkürlerini de sundu. Barbaros, “Emeği geçmiş herkese takrar tekrar teşekkürlerimi sunarım” dedi.