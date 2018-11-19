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Erçal: “çocuk İstismarında Ortaya Çıkanlar Buzdağının Görünen Kısmı”

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

Erçal: “çocuk İstismarında Ortaya Çıkanlar Buzdağının Görünen Kısmı”

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:36
Erçal: “çocuk İstismarında Ortaya Çıkanlar Buzdağının Görünen Kısmı”
20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

“YASALARIMIZ YETERSİZ. ÇOCUK İZLEM MERKEZİMİZ YOK. GÖREVE GELEN HER SAĞLIK BAKANI’NA BUNU HATIRLATIYORUZ AMA HİÇBİR GELİŞME YOK” 

“OLAYLARIN TANISINDA GÜÇLÜKLERLE KARŞILAŞIYORUZ. KANIT YETERSİZLİĞİ YANLIŞ BİLGİLER, KÜLTÜREL VE GELENEKSEL DEĞERLER NEDENİYLE OLGULAR GİZLENİYOR” 

Lefkoşa, 19 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkan Dr. Gülten Erçal, KKTC’de son yıllarda çocuk istismarlarının arttığını kaydederek “Ortaya çıkan olgular buzdağının görünen kısmı. Yasalarımız yetersiz. Çocuk İzlem Merkezi’nin olmaması istismarla etkili mücadeleye engel. Bunu göreve gelen her gelen Sağlık Bakanı’na hatırlatıyoruz ama hiçbir gelişme yok” dedi.

Çocuk istismarının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Erçal, “Ne yazık ki bu olayların tanısında güçlüklerle karşılaşıyoruz. Kanıt yetersizliği yanlış bilgiler, kültürel ve geleneksel değerler nedeniyle olgular gizleniyor” açıklamasında bulundu.
Erçal, çocuğa yönelik her türlü istismarın suçların en büyüğü olduğunu kaydederek, “Bu suçu işleyen de en ağır biçimde cezalandırılmalı. Devlet olmanın sorumluluğu bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmektir” dedi.
Gülten Erçal, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Erçal, savaş ve yoksulluğun olduğu ülkelerde yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda “Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin imzalandığını, 2 Eylül 1990’de yürürlüğe giren sözleşmenin 193 ülke tarafından imzaladığını anımsattı. 
“Bu sözleşmeye rağmen, hala çocuk hakları ihlal edilmekte, çocuk işçi, çocuk yaşta evlilikler,çocuk ihmali, istismarı ve şiddet devam ediyor” diyen Erçal, 20 Kasım’ın bunlara dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için “ Dünya Çocuk Hakları Günü “ olarak kabul edildiğini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün her bireyi 18 yaşına kadar çocuk olarak tanımladığını anımsatan Erçal, “Çocukluk çağı gelişimin, bilgilenmenin henüz tamamlanmadığı bir süreçtir. Bu süreçte çocuklar kolayca güvendikleri,kandırılabildikleri korkutulabildikleri için istismara açıktır” dedi. 
Erçal, çocuğa yönelik her türlü istismarın suçların en büyüğü olduğunu kaydederek, “Bu suçu işleyen de en ağır biçimde cezalandırılmalı” dedi.
Gülten Erçal, şunları kaydetti:
“Bu noktada bizlere, çocukla ilgili tüm profesyonellere, ailelere, öğretmenler ve devlete büyük görevler düşmektedir. Gelişmiş ülkelerin aksine,ülkemizde yasaların olgular karşısında yetersiz kalması ve sağlık alanında “Çocuk İzlem Merkezi”nin hayata geçirilmemesi,istismarla etkili bir mücadele yapılmasına engel teşkil etmektedir. Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu olarak,Sağlık Bakanlığı bünyesinde bu merkezlerin kurulmasının çocuk istismarı mücadelesinde önemli olduğunu,her gelen Sağlık Bakanına hatırlattık,hatırlatmaya da devam etmekteyiz.Ne yazık ki bu merkezlerin kurulması yönünde henüz bir gelişme sağlayamadık.Bizlerin asıl amacı,geleceğimiz olan çocuklarımızın zarar görmeden önce korunmasıdır.Devlet olmanın sorumluluğu da, bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmektir.”
(RÇ/ ŞEB)

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