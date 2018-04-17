Erçal: “aşılama Hizmeti Vazgeçilmez. Devlet Ücretsiz Olarak Uygulamalı”

KIBRIS TÜRK PEDİATRİ KURUMU’NDAN “AŞI HAFTASI” MESAJI

Lefkoşa, 17 Nisan 18 :Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu, aşılanmanın önemine vurgu yaparak, sağlıklı bir toplum için aşılama hizmetinin vazgeçilmez olduğunu ve devletin ücretsiz olarak bunu uygulaması gerektiğini belirtti.



Dünya Sağlık Örgütü’nün aşı ile önlenebilir hastalıklara dikkat çekmek ve aşılanma hakkında farkındalığı artırmak için her yıl Nisan ayının son haftasını Aşı Haftası olarak ilan ettiğinin altını çizen Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Gülten Erçal, hafta dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.



Erçal, aşıların etkin ve güvenilir olduklarının bilimsel çalışmalarla, hastalık ve ölüm kayıtları ile defalarca kanıtlandığını vurgulayarak, “Buna karşın son yıllarda, aşılarla elde edilen sağlık kazanımlarını görmezden gelerek, umursamayarak, aşı karşıtı bir hareket görülmeye başlandı. Aşı karşıtı hareket, bulaşıcı hastalıklarla ilgili net verilere ve aşıların güvenli olduğunu gösteren yüzlerce hatta binlerce bilimsel çalışmaya rağmen, hala aşıların zararlı olduğunu iddia etmekten çekinmiyor. Aşı reddi oranları arttıkça, bu hastalıkların yeniden ve çok üzücü bir şekilde halkımızın sağlığını tehdit edeceği açıktır” ifadelerini kullandı.



Eksik aşılı ve aşısız çocukların tespit edilerek aşılarının tamamlanmasını, okul aşı programlarının devam etmesini, ülkede yaşanan göçler dolayısıyla, bu nüfusun kayıt altına alınarak, aşısız çocukların aşılarının yapılmasını öneren Erçal, aşıların sadece çocuklar için değil, adölesan, genç erişkinler, gebeler, risk grubundaki yetişkinler ve yaşlılar için de gerekli olduğunu vurguladı.



Geliştirilen onlarca aşıya ve aşılama programlarına rağmen, aşıyla önlenebilir hastalıkların, dünya genelinde hâlâ ciddi sorunlara neden olduğunu belirten Erçal, 30-40 yıl önce aşı ile önlenebilir hastalıklar nedeniyle, ölüm, kalıcı engellik oluştuğunu, birçok çocuğun sağlıklı ve uzun bir yaşamdan mahrum olduğunu hatırlattı.



Erçal, 1980’li yıllardan itibaren sürdürülen aşılama programlarıyla, bu hastalıkların artık görülmediğini, aşılar sayesinde salgınların önünün kesildiğini, ölümlerin azaldığını ve sakatlıkların görülmediğini sözlerine ekledi.



(RU/ŞEB)















