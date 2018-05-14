Eralp Adanır’dan yeni kitap

Eralp Adanır’ın yeni kitabı “M. Kansu’yla Yazım Dünyası’na Yürümek” yayınlandı.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği yayını olan kitabın arka kapağında Adanır’ın şu sözlerine yer verildi:

“…Bu kitapta kendisiyle belli zamanlarda ‘Kum Saati’ ve ‘Söz ve Yazı’ TV programlarında gerçekleştirdiğim dokuz röportaj yanında, ulusal gazetelerimizin kültür-sanat sayfalarında yer almış çeviri, anlatı, deneme gibi yazılarından bir derleme yapılmıştır. Ama beni derinden etkileyen, başta kendisiyle yapmış olduğum röportajlardır…”

