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EOKA’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

EOKA’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

02 Nisan 2018 Pazartesi 10:57
EOKA’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
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EOKA’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

 EOKA’nın kuruluş yıldönümünün dün, çeşitli etkinliklerle kutlandığı bildirildi.
Alithia gazetesi, “Tasos Papadopulos-Eleftheria Kapalı Spor Salonu”nda tören düzenlendiğini ve törene, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in ve Eğitim Bakanı Kostas Habiauris’in katıldığını yazdı.
Gazete, törende konuşan Anastasiadis’in, EOKA’nın başarılarına değinerek, EOKA’cıların verdikleri mücadelelerle “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kurulmasına yaptıkları katkıdan bahsettiğini ve bugün, “bağımsız ve egemen” bir devlet çatısı altında yaşıyor olmalarını EOKA’cılara borçlu olduklarını söylediğini yazdı.
Habere göre Anastasiadis, konuşmasında birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, “Kıbrıslı Türk hemşerileriyle barış içerisinde bir arada yaşamak için müzakerelere odaklanmak gerektiğini” kaydetti.
Gazete, EOKA’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle, Rum Merkezi Cezaevi’nde gömülü olan EOKAcıların mezarlarında, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un idaresinde ayin yapıldığını yazdı. Ayine, Anastasiadis’in yanı sıra Rum Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) yetkilileri, parti temsilcileri ve bazı devlet yetkilileri katıldı.

Anahtar Kelimeler:
EokaEOKA’nın Kuruluş YıldönümüTasos PapadopulosEleftheria Kapalı Spor SalonuNikos AnastasiadisBaşpiskoposu II. Hrisostomos
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